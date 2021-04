Die Münchner Avantgarde-Gruppe geht mit einem neuen Geschäftsbereich an den Start. „Avantgarde Performance“ soll das Digital-Segment der Agentur ausbauen. Gesteuert wird der Geschäftsbereich von einem frisch dazugestoßenen Führungstrio von Dentsu Germany: Tim Schmid, Lukas Schertel und Markus Schleger. Das Angebot der neuen Abteilung umfasst neben Programmatic Advertising, Paid Search Advertising und Google-Shopping auch Social Media Advertising, Display- und Video Advertising, eCommerce Marketing, Data Modelling, Analytics & Customer Insights, Conversion Rate Optimization sowie Consulting inklusive Workshops.

Tim Schmid war zuletzt als Managing Director bei den Dentsu-Agenturen iProspect und Explido tätig. Dort verantwortete er die Business Units Display- & Programmatic Advertising, Search Advertising, Social Advertising, Affiliate Marketing sowie Sales & Key Accountmanagement. Lukas Schertel hatte bis zu seinem Wechsel die Position des Head of Digital Media bei Dentsu inne und kennt sich vor allem in den Bereichen Programmatic Advertising, Social Advertising, Digital Media & E-Commerce Advertising sowie SEA aus. Zuvor führte er die Display Advertising-Abteilung bei Explido. Markus Schleger leitete zuletzt als Director die Teams der Dentsu Digital Media Units in Augsburg und München. Er übernimmt die Bereiche Digital Operations & Ad Tech bei Avantgarde Performance.

„Mit Tim, Lukas und Markus haben wir ein tolles Geschäftsführer-Team mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Performancemarketing gewinnen können. Damit werden wir der gesamten Avantgarde-Gruppe wertvolle Impulse für den gemeinsamen Wachstumskurs geben“, freut sich Avantgarde-Gründer und CEO Martin Schnaack.