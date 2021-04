Die strategische Entscheidung von LG, sich aus dem äußerst wettbewerbsintensiven Mobiltelefonsektor zurückzuziehen, soll es dem Unternehmen ermöglichen seine Ressourcen auf die Wachstumsbereiche wie Komponenten für Elektrofahrzeuge, IoT, Smart Homes, Robotik, künstliche Intelligenz und Business-to-Business-Lösungen (Digital Signage) sowie Plattformen und Dienstleistungen zu konzentrieren.

LG wird auch in Zukunft seine Expertise im Mobilfunkbereich nutzen und mobilitätsbezogene Technologien wie 6G entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit in anderen Geschäftsbereichen weiter zu stärken. Kerntechnologien, die in den zwei Jahrzehnten des LG-Mobilfunkgeschäfts entwickelt wurden, werden ebenfalls beibehalten und auf bestehende und zukünftige Produkte angewendet.

Es wird erwartet, dass der Abbau des Mobiltelefongeschäfts bis zum 31. Juli abgeschlossen sein wird.