Das Content-Angebot von Veomo zielt auf Unternehmen und Vermieter von Gewerbeimmobilien, die ihren Nutzern einen zusätzlichen Informationsservice rund um alternative Mobilitätslösungen anbieten wollen. Typischerweise werden die Displays im Eingangsbereich / Lobby installiert, um alle Nutzer zu erreichen. Großkonzerne wie BMW und Daimler aber auch Real Estate / Facility Management Anbieter wie Strabag, CA Immo oder Bayerische Hausbau setzen schon auf Lösungen von Veomo.

Die Idee ist nicht neu – TransitScreen ist in den USA bereits sehr erfolgreich. Doch Veomo ist der erste Anbieter, der eine für Deutschland relevante Lösung anbietet. Über 50 Mobilitätsdienstleister sind via API an die Plattform angeschlossen. Ob ÖPNV, DB Fernverkehr, Taxi Services oder Car-, Scooter- oder Bike-Sharing. Live-Information zu Abfahrtszeiten, Location oder Wartezeiten werden übersichtlich für Digital Signage aufbereitet angezeigt.

Verfügbar ist die Lösung bereits für 15 deutsche Städte, in Wien und bald auch in der Schweiz. Viele weitere Städte sind in Vorbereitung, wie Philipp Geim von Veomo im invidis im Gespräch erläutert. „Vielen Menschen sind der vielen neuen Mobilitäts-Optionen gar nicht bewusst“, so die Erfahrung von Geim im Gespräch mit potenziellen Kunden.

Veomo bietet seine Lösung in drei Versionen an: Basic (digitale ÖPNV-Abfahrtstafel), Advanced (zus. mit Umgebungskarte und Mieter Mobilität) und New Mobility (inkl. aller Sharing-Angebote). Das Angebot kann einfach als HTML-Feed in bestehende Digital Signage CMS integriert werden. Entweder im Rahmen eines bestehenden Content-Loops oder als dedizierter Digital Signage-Touchpoint.

Bisher vertreibt Veomo die Lösung ohne professionelle Displays für rund 50 Euro monatlich. Man überlegt aber, zukünftig auch Pakete mit Displays anzubieten. Dazu sucht das Start-up noch nach Displaypartnern.