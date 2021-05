In den ersten beiden Digital Signage Generationen war die Basisfunktionen des Digital Asset Management integraler Bestandteil jedes Digital Signage CMS. Die Verwaltung von Bilder und Videos findet sich in der einen oder anderen Form in jedem CMS.

Doch die Ansprüche von Unternehmenskunden haben sich gewaltig verändert seitdem Digital Signage Netzwerke nicht mehr als Silo getrennt von Online, Mobile, Video etc betrachtet werden. Zentrale Tools sind gefragt über die Unternehmen, Agenturen und Partner plattformübergreifend Media Assets verwalten können.

Neben Adobe sind ein Reihe von Spezialisten wie OpenText, Bynder und die Linzer Celum am Markt vertreten. Celum ist einer der führenden Anbieter von DAM-Systemen, die eine Cloud-Lösung rund um den Content-Journey anbietet. Die Plattform ermöglicht Nutzern alle Aufgaben entlang des Content Journeys mit einer zentralen Lösung abzubilden von der GDPR-konformen Speicherung, über Freigabe und Distribution bis hin zum Lebensende von Media Assets.

Standards und dokumentierte API’s sind der Schlüssel für die reibungslose Integration von zentralen Tools wie DAMs aber auch Anbindungen von Digital Signage Lösungen an ERP und anderen Enterprise-Lösungen.

Die Rolle von DAM ist seit dem Ausbruch der Pandemie im Alltag noch wichtiger geworden, berichtet Mike Crosby / VP Enterprise Sales bei Celum im invidis Gespräch. Insbesondere Freigabe Prozesse sind vom Home Office aus ohne zentrale Tools kaum effizient abzubilden. Die Abstimmung mit internen Abteilungen und externen Partner findet im (Pandemie-)Alltag immer noch über unkontrollierte Filesharing-Tools wie WeTransfer oder einzelne Sharepoint-Freigaben statt.

„DAM-Lösungen wir von Celum bringen räumlich verteilte Teams näher zusammen, straffen Prozesse und ermöglichen Inhalte intern und extern zu kontrollieren und zu steuern“. Der Workflow von Content kann damit unternehmensweit und mit externen Partnern standardisiert abgewickelt werden. Nicht zu unterschätzen sind die Herausforderungen der heterogenen Systemlandschaften die Enterprisekunden und Partner betreiben. Auch wenn 80% der Kunden von Celum mit Salesforce arbeiten sind es doch oft noch Dutzende weitere Lösungen – darunter auch Digital Signage CMS – die über APIs mit Content versorgt werden müssen.