Friendlyway zählte zu den ersten Anbietern in Europa, die eine eigene Digital Signage-Stele als Produkt erfolgreich am Markt platzieren konnten. Friendlyway-Stelen erkannte man sofort am besonderen Design und Experten auch an der Software. Die Stelen waren weit verbreitet. Nicht nur weil der Münchner Digital Signage-Anbieter damals als einer der wenigen Anbieter ein professionelles Marketing aufweisen konnte. Sondern auch weil die digitalen Touchpoints im großen Stil vermietet wurden. So erreichte Friendlyway eine respektable installierte Basis von 25.000 Systemen primär in Europa.

15 Jahre später versucht Friendlyway Gründer Klaus Trox unter der Führung von SaM Solutions den Neuanfang. Unter der Federführung des ebenfalls in München beheimateten Software-Engineering Anbieters wurde ein komplett neue Friendlyway Digital Signage-Software entwickelt. Als Mediaplayer-Plattformen stehen Windows und Android zur Verfügung.

Geschäftsführer Anton Dechko und Friendlyway-Urgestein Klaus Trox setzt auf die Macht der Marke Friendlyway, das etablierte Partner Ökosystem und das neue No-Code Prinzip der Digital Signage-Plattform. „Wir verbinden die Digital Signage-Kompetenz von Friendlyway mit dem globalen IT Know-how von SaM-Solutions,“ so die beiden Partner im invidis-Gespräch.

Einige Corporate Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Als Microsoft Gold-Partner und Silber-Partner von SAP und Oracle ist SAM Solutions bestens mit ERP und anderen Enterprise Backend-Systemen vertraut und sieht in der einfachen Backend-Anbindung von Friendlyway einen großen Vorteil.