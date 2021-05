Grassfish und Vertiseit fusionieren und werden so zum marktführenden Retail Digital Signage Plattformanbieter in Europa. Gemeinsam stärken sie ihr Serviceangebot und ihre Reichweite für globale Marken und Einzelhändler sowie den regionalen Footprint. Beide Unternehmen eint die Vision die Zukunft des Einzelhandels mit Digital Retail Lösungen aktiv zu gestalten und eine führende weltweite Rolle im Markt zu erlangen.

Grassfish wird mit der Transaktion nun Teil der Vertiseit-Gruppe, einem an der schwedischen Nasdaq notierten Digital Signage Anbieter. Vertiseit greift tief in die Tasche und zahlt 13,5 Mio Euro für Grassfish (10 Mio in Cash / 3,5 Mio in Aktien). Die Bewertung Im Rahmen des Cash/Aktien-Deals werden die beiden Grassfish-Geschäftsführer Roland Grassberger und Alexander Korte wichtige Aktionäre von Vertiseit. Beide Unternehmen konnten in den letzten Jahren spürbar schneller als der Digital Signage Markt wachsen und zählen internationale Unternehmen in mehr als 70 Märkten weltweit als ihre Kunden.

Wer ist Vertiseit? Vertiseit stand bisher immer im Schatten der größeren schwedischen Digital Signage Player ZetaDisplay, VisualArt und MultiQ. Das von CEO Johan Lind gegründete Unternehmen wuchs in den vergangenen Jahren durch mehr als eine Handvoll kleinerer Akquisitionen primär im schwedischen Heimatmarkt auf 7 Mio Euro Umsatz (2020). Seit der Übernahmen des ebenfalls in der Nähe von Göteborg ansässigen Digital Signage Software Anbieters Dise verfügt der ehemalige größte Scala-Partner Skandinaviens Vertiseit über eine eigene Retail Digital Signage CMS Plattform. Bekannte Kunden von Vertiseit/Dise sind Volvo, die Fashion-Brands Peak Performance, J.Lindenberg, Lindex und Gina Tricot und der britischen Kaufhauskette Marks & Spencer. invidisXworld besuchte mit CEO Johan Lindt einen von Vertiseit mit Digital Signage ausgestatten Volvo-Händler in der Nähe von Göteborg

„Grassfish ist eine Inspiration und ein Vordenker in der Branche. Die Unternehmen passen perfekt zusammen, sowohl aus kultureller als auch aus strategischer Sicht. Und vor allem teilen wir die Vision, wie Digital Retail die Zukunft des Handels gestalten wird“, sagt Johan Lind, CEO von Vertiseit im invidis Interview.

Vertiseit verfolgt zusammen mit der hundertprozentigen Softwaretochter Dise das Ziel weltweit führender Digital Retail Anbieter zu werden. Die in der Nähe von Göteborg ansässige Unternehmensgruppe ist darauf spezialisiert das Markenerlebnis im Laden zu stärken, indem es eine nahtlose Customer Journey zwischen digitalen und physischen Kanälen schafft.

Marktposition mit der Fusion von Vertiseit und Grassfish (Foto: invidis)Grassfish wurde 2005 gegründet und ist heute ein führender Digital Signage Software-Plattformanbieter in der DACH-Region. Die Wiener liefern die Digital Signage Plattform für globale Netzwerke von BMW, Porsche und DHL. Grassfish konnte nach der Scala-Übernahme durch Stratacache einige der führenden europäischen Digital Signage Integratoren als Partner gewinnen. Seit 2019 verändert Grassfish die Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette und arbeitet sowohl über Partner als auch direkt mit globalen Brands.

invidis bezeichnet diese Strategie als ISV+ – eine Mischung aus Software-Plattform Anbieter und Integrator. Grassfish Gründer Roland Grassberger vertritt ähnlich wie Stratacache CEO Chris Riegel die These, das Digital Signage Plattformen heute viel mehr sind als nur eine CMS-Software und die Integrationstiefe auf Kundenseite (ERP, CRM etc) hohes Spezialwissen benötigt, das so nur von den Plattformentwickler selber geliefert werden kann. Daraus resultiert ein anderes Verständnis der Rollenverteilung zwischen ISV (Independent Software Vendor), Integrator und Kunde.

„Vertiseit und Grassfish konzentrieren sich beide stark darauf, große Einzelhandels- und FMCG-Marken (Fast Moving Consumer Goods) bei der anspruchsvollen digitalen Transformation ihrer Stores zu unterstützen – mit einer großartigen Plattform, 360°-Wissen und innovativen Lösungen. Gemeinsam können wir Innovationen, Technologien und unsere Lösungen mit höherem Tempo vorantreiben. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden einen noch umfassenderen Service zu bieten und sie in die Lage zu versetzen, ihr digitales Potenzial schon heute auszuschöpfen. Ich bin sehr froh, dass Grassfish mit Vertiseit die perfekte Ergänzung gefunden hat“, sagt Roland Grassberger, CEO Grassfish Marketing Technologies.

Die Vertiseit-Gruppe ist nun in Skandinavien (Schweden), in der DACH-Region (Österreich und Deutschland) sowie in Großbritannien mit eigenen Büros präsent. Zusammen verfügt das gemeinsame Unternehmen über 120 Mitarbeitern. Um das ambitionierte Ziel „zum globalen Marktführer im Bereich Digital In-store zu werden“ zu erreichen, sind weitere Übernahmen geplant.