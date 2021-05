Das kreisrunde Litemax Display in Kombination mit Zytronic Multitouch-Technologie unterstützt Objekterkennung. Die interaktive Oberfläche ist ein speziell entwickelter, runder ZyBrid Multitouch-Sensor, der bis zu 100 Berührungen gleichzeitig erkennen kann. Er wird in Zytronics eigener Produktionsstätte hergestellt und verfügt über einen gedruckten Rand und maschinell polierte Kanten für Ästhetik und Sicherheit. Litemax montiert diesen Sensor auf ein 32-Zoll-LCD-Panel, aus dem eine kreisrunde Form geschnitten wurde. Ein attraktives, praktisches Design mit Glasfront, frei von unansehnlichen Rändern.

Die Strapazierfähigkeit des 4 mm dicken, thermisch vorgespannten und entspiegelten Glases des Touch-Sensors schützt das darunter liegende Display und ist somit ideal für Self-Service-Einsätze in im öffentlichen Raum wie beispielsweise in der Gastronomie. Der Zytronic Touch-Sensor ist stoßfest und bietet dennoch eine reaktionsschnelle Touch-Leistung. Außerdem ist er sehr widerstandsfähig gegenüber Kratzern, verschütteten Flüssigkeiten und aggressiven Reinigungschemikalien.

Litemax hat einen LED-Halo um das Display herum integriert, unter dem sich zwei praktische Induktions-Ladepads für Mobiltelefone befinden. Zusätzlich integriert ist außerdem ein Intel Smart-Display-Modul (SDM). Der Digital Signage Mediaplayer in Kreditkartengröße wird direkt in das Display gesteckt, um die gesamte WiFi-Kommunikation als Komplettlösung bereitzustellen.

„Der Stehtisch ist die nächste Generation des künstlichen IoT-Engagements in einer Bar oder einem Restaurant und kann von den Gästen genutzt werden, um Spiele und Ähnliches zu spielen oder sogar mit anderen Tischen zu interagieren, um eine Runde Getränke zu bestellen“, sagt David King, Präsident von Litemax. „Der LED-Halo kann auf die Musik des Veranstaltungsortes programmiert werden, um eine lebendige Atmosphäre zu schaffen, oder auf eine romantische Stimmung oder eine Markenfarbe eingestellt werden.“

In Kombination mit dem runden 33-Zoll-Multitouch-ZyBrid® -Sensor bietet die Objekterkennungstechnologie von Zytronic eine neue und verbesserte Art der Interaktion mit den Nutzern. Physikalische, leitfähige Marker können auf der Basis einer unbegrenzten Anzahl von Objekten angebracht werden.

„In einer Bar oder Weinkeller kann beispielsweise ein Marker an einem bestimmten Glas oder einer Flasche angebracht werden, sodass der Benutzer mehr über den von ihm ausgewählten Wein erfährt – beispielsweise mehr über sein Aroma, seinen Geschmack oder seinen Jahrgang“, schlägt King vor. „Diese Anwendung würde auch in speziellen Whiskey- oder Gin-Bars gut funktionieren. Umgekehrt können Benutzer die Objekterkennung in Fastfood-Restaurants verwenden, um sich interaktive Menüs anzusehen oder neue Aktionsrabatte zu entdecken.“

Ein wesentlicher Vorteil der projiziert kapazitiven Lösung (PCAP) von Zytronic in Touch-Tischsystemen besteht darin, dass der Sensor zwar weiterhin auf Multitouch-Ereignisse von Fingern oder leitfähigen Eingabestiften reagiert, aber alle leblosen Objekte, die auf die Oberfläche gelangen und nicht mit den an der Unterseite eingelassenen, leitfähigen Markern übereinstimmen, ignoriert werden. Darüber hinaus minimieren die Palm Rejection-Algorithmen das Risiko versehentlicher oder „falscher“ Berührungen, die dadurch entstehen, dass sich ein Gast über den Tisch lehnt oder einen Arm auf den Tisch legt.