Im Rahmen des Carve-Outs übernimmt Westiform das gesamte Swarco-Produktportfolio aus dem Bereich Corporate Design Elements, einschließlich der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter. Zukünftig wird das Unternehmen als Dambach CDE GmbH eigenständig am Markt agieren. Durch die Übernahme des Geschäftsbereichs gibt es auch einen Wechsel in der Geschäftsführung. Herr Ralf Schleh von Westiform führt seit Mai die Geschäfte der Dambach CDE GmbH.

Westiform ist ein international tätiger Hersteller und Vertreiber von visuellen Kommunikationsmitteln wie Leuchtwerbeanlagen, POS-/Shopfitting-Elementen, technischen Kunststoffteilen und Digital Signage. Die Westiform vergrößert durch die Akquisition nur neun Monate nach Erwerb durch den Finanzinvestor Pentapart ihr Produkt- und Leistungsspektrum und wird zukünftig neben den angestammten Kunden im Automotive-Bereich auch Kunden im Lebensmitteleinzelhandel betreuen.

Durch die Integration der Dambach CDE GmbH wird nach eigenen Angaben die Westiform Gruppe zu einem der führenden Anbieter auf dem Markt. Christian Dreser, Geschäftsführer Westiform Germany GmbH: „Durch den Erwerb der Dambach CDE GmbH und das Vertrauen, das die SWARCO Gruppe in uns setzt, können wir eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass Westiform nach der Insolvenz „zurück im Markt“ ist. Durch den Zukauf stabilisieren wir in einem durch die Pandemie weiterhin anspruchsvollen Markt die Positionierung der Gruppe und sind zuversichtlich, dass wir optimistisch in die Zukunft schauen können. Für PENTAPART ist dieses der zweite Erwerb innerhalb von nur einem Jahr, wir freuen uns sehr, dass wir in der Branche der Leuchtwerbeanlagen damit Fuß fassen konnten.“

Ralf Biesenberger, Geschäftsführer Swarco Dambach GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Westiform Gruppe hier als perspektivisch hervorragend passenden strategischen Erwerber gewinnen konnten, der den Standort von Dambach CDE GmbH erhalten wird und aus unserer Sicht ein hohes Maß an vertrieblichen und produktionsseitigen Synergien mitbringt.“

Durch den Erwerb wächst die Westiform Gruppe auf etwa 150 Mitarbeiter und plant im nächsten Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz.