Peerless-AV verstärkt seine Präsenz in Deutschland mit Michael Möller als Senior Sales Manager. Laut Peerless-AV reagiert das Unternehmen damit auf die große Nachfrage nach Peerless-Lösungen in Deutschland, insbesondere für die Produktlinien LED und Outdoor-Lösungen. Michael Möller unterstützt Director of Sales Michaela Hirsch die Partnerschaften mit Displayherstellern, Distributoren und Systemintegratoren zu vertiefen. „Wir begrüßen Michael Möller im EMEA-Vertriebsteam. Ein erfahrener Vertriebsleiter mit guten Beziehungen und Kenntnissen im Bereich Digital Signage ist für das weitere Wachstum unseres Geschäfts auf dem deutschen Markt sehr wichtig“, so Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV.

Mit über 10 Jahren Erfahrung in der AV-Branche war Michael Möller zuvor drei Jahre lang Key Account Manager bei LG Electronics, wo er für die strategische Expansion und Neukundenakquise in Süd- und Mitteldeutschland für Digital Signage und LED verantwortlich war. Er arbeitete mit großen Blue-Chip-Kunden zusammen und war in das Management von großen Projekten in ganz Europa und international involviert. Davor war Michael sieben Jahre lang bei Ingram Micro in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Sales Consultant für Hospitality- und Digital Signage-Produkte.

Michael spricht fließend Englisch und hat seinen Sitz in München. Zu seiner neuen Rolle bei Peerless-AV sagt Michael: „In der deutschen AV-Branche dreht sich alles um Beziehungen, und so freue ich mich darauf, wichtige Verbindungen zu Integratoren und Distributoren aufzubauen und zu stärken, um unsere Markenpräsenz und unseren Marktanteil im ganzen Land zu vergrößern. High Brightness Outdoor-Displays und LED werden von vielen Großkunden stark nachgefragt, und vor allem, wenn sich das Geschäft nach der Pandemie wieder normalisiert. Wir freuen uns auf ein signifikantes Wachstum in den kommenden Monaten und Jahren für diese Produktbereiche.“