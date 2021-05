David Hudkowski war bisher Geschäftsführer von Ganter in Frankreich und vorher fast 19 Jahre bei Steelcase in verschiedenen Positionen tätig. Visplay ist als Premium-Anbieter für Shopsysteme bekannt u.a. mit dem Deckensystem Multilane das in vielen Flagshipstores eingesetzt wird und voll elektrifiziert ist. Die Ladenbaubranche hat pandemiebedingt ein herausforderndes 2020 erlebt mit entsprechenden Auswirkungen auch auf Systemanbieter wie Visplay.

Einer der wichtigsten Trends im Retail-Design ist Flexibilität und Digitalisierung – die Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt. Während Digital Signage und andere Retail Tech Lösungen alle vier bis fünf Jahren erneuert werden, werden Möbel auf der Fläche doppelt so lange eingesetzt.