Als Teil des dynamischen Wachstums von Navori Labs sucht der Digital Signage Anbieter einen dynamischen und zupackenden Strategic Sales Hunter zur Verstärkung des europäischen Vertriebsteams. Der Strategic Sales Hunter (DACH) berichtet an den Senior Director Sales Europe & APAC. Er/sie hat seinen/ihren Sitz in der deutschsprachigen Schweiz und ist verantwortlich für die Expansion und das Wachstum des Geschäfts in der DACH-Region (ohne darauf beschränkt zu sein).

Weitere Details zur Ausschreibung hier