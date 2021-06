BirdDog Sharp/NEC packt AV-over-IP in SDM-Slot

In Kooperation mit der australischen BirdDog hat Sharp NEC Display Solutions Europe für die neue NEC Message Digital Signage Serie eine NDI-basierte Decoder- und Encoder-Lösung auf Basis der Intel SDM-Formfaktor-Spezifikation entwickelt. Die AV-over-IP Lösung bietet ein komplettes NDI- und Dante-basiertes Ökosystem an das mit nur einem Gigabit-Kabel verbunden ist. Diese Lösung bietet einen großen Mehrwert, insbesondere im Hochschul- und Corporate Signage Markt, wo NDI eine bedeutende Rolle spielt.

BirdDog mit Sitz in Melbourne, Australien ist einer der führenden Anbieter um IP-Audio und -Video auf Basis von NDI- und Dante-Formaten. Der neue Encoder und Decoder mit Intel SDM-Spezifikation integriert die NDI-Technologie direkt in die Displays und schafft so eine echte Einkabellösung, die externe Hardware-Boxen überflüssig macht.

Die neue AV-over-IP Lösung wird ab August in zwei Varianten erhältlich sein:

– M1 ist ein auf der Intel SDM-L-Spezifikation basierendes Modul, das gleichzeitiges Senden und Empfangen von NDI ermöglicht (Decoder und Encoder),

– M2 basiert auf der Intel® SDM-S-Spezifikation und ist ein reiner NDI-Decoder.

BirdDog bietet auch eine moderne visuelle Benutzeroberfläche die RestfulAPI unterstützt für Anpassungen von benutzerdefinierten Workflows. Dante kann mit einer optionalen 99 USD-Lizenz hinzugefügt werden. Die Crestron Control Bibliothek ermöglicht die Integration mit Crestron-Lösungen.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, mit Sharp/NEC zusammenzuarbeiten, um die weltweit ersten auf der Intel SDM-Spezifikation basierenden NDI Encoder und Decoder auf den Markt zu bringen“, sagt Dan Miall, CEO und Mitbegründer von BirdDog. „Die enge Zusammenarbeit mit Sharp/NEC bei der Produktentwicklung hat eine vollständig integrierte, funktionsreiche Lösung ermöglicht, von der wir wissen, dass die Anwender sie lieben werden. Die Leistung von NDI und Dante in den Bildschirmen macht dies zur perfekten Lösung für Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Corporate AV, Digital Signage-Anwendungen und vieles mehr.“

„Als wir diese NDI-Komplettlösung zum ersten Mal ankündigten, zeigten Universitäten und Unternehmenskunden bemerkenswertes Interesse“, ergänzt Nils Karsten, Strategic Alliance Manager bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Nach der Kombination von BirdDogs Kompetenz für NDI-Technologie mit unseren zuverlässigen Displays, verpackt als erste auf der Intel® SDM-Spezifikation basierende Encoder/Decoder-Option, die innerhalb des Displays arbeitet, sind wir wirklich begeistert von all den möglichen Anwendungsfällen, die wir mit dieser Lösung bedienen können.“