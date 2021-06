Die börsennotierte ZetaDisplay hatte sich Ende März – nur kurz nach der Übernahme von Nordland – zum Verkauf gestellt. Daraufhin waren laut Marktgerüchte zahlreiche Angebote von strategischen und Finanzinvestoren eingegangen. Der Aufsichtsrat und das Management empfiehlt den Aktionären die Annahme des öffentlichen Angebots von Hanover Investment.

Der Angebotspreis von Hanover bedeutet ein Aufschlag von

68% auf den Schlusskurs der ZetaDisplay-Stammaktien vor Bekanntmachung der Suche nach einem Investor am 30. März 2021

27% im Verhältnis zum Schlusskurs der ZetaDisplay-Stammaktien an der Nasdaq Stockholm vom Freitag 24. Juni 2021, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung des Angebots; und

47% in Bezug auf den volumengewichteten Durchschnittskurs für die Stammaktien von ZetaDisplay während eines Zeitraums von 180 Handelstagen vor der Ankündigung des Angebots.

Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am 16. Juli 2021 beginnen und am 3. September 2021 enden. Die Annahmefrist kann sich verlängern. Der Vollzug des Angebots ist nicht an Bedingungen geknüpft.

Matthew Peacock, Partner bei Hanover, kommentierte im Namen des Bieters:

„Wir sind sehr erfreut, dieses Barangebot für ZetaDisplay bekannt zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass Hanover der ideale Partner für ZetaDisplay ist, da es Zugang zu Fachwissen und substantiellem Eigenkapital bietet, was unserer Meinung nach entscheidend sein wird, da die Digital Signage-Branche auf eine Zeit signifikanter Veränderungen und Konsolidierung zusteuert. Wir freuen uns darauf, mit dem Management von ZetaDisplay zusammenzuarbeiten, um die nächste Phase der Wachstumsstory zu erreichen.“