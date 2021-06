Sony baut mit den neuen UHD-Serien BRAVIA BZ35J und BZ30J sein Professional Display Sortiment weiter aus. Die neuen Displaylösungen basieren auf dem bereits vorgestellten 32 Zoll-Modell FW-32BZ30J und dem 100 Zoll-Modell FW-100BZ40J. In der Größe variieren sie zwischen 43 bis 75 Zoll.

Im Herzen waren Sonys professionelle Bravia Displays bisher Consumer Displays mit professionellen Services. Die neuste Generation von Sony Displays soll nun den Ansprüchen des harten B2B-Alltags noch besser entsprechen. Dafür verfügen die neuen BRAVIA Professional Displays über den Pro-Modus. Er erlaubt den Nutzern eine einfache Anpassung der Einstellungen an verschiedene Anwendungen und Umgebungen. Die Option „Einstellung in einem Schritt“ bietet eine Optimierung per Knopfdruck. Die IP-Steuerungsfunktion unterstützt die Installation und Integration in B2B-Projekten. Insbesondere für den Collaboration Einsatz ist die Mirror-Funktion über WLAN und Bluetooth, aber auch über integriertes Chromecast und Apple AirPlay 2 Unterstützung.

„Wir haben unsere neuen professionellen Displays nach zahlreichen Gesprächen mit Anwendern entwickelt und die gewünschten Funktionen wie den Pro-Modus, die Einstellung in einem Schritt, die IP-Steuerung sowie Spiegelungsfunktionen kombiniert“, erklärt Damien Weissenburger, Head of Professional Displays and Solutions bei Sony Europe. Die zwei neuen Sony-Modellreihen verfügen über eine neue System-on-a-Chip-Plattform (SoC) mit integriertem Android-Betriebssystem mit einer einfacher bedienbaren Benutzeroberfläche, schnellem Boot-Prozess und nahtlose Integration von Anwendungen. Auch wurden die Anschlüsse auf der Rückseite der Screens an B2B-Anforderungen angepasst.

Die BRAVIA Professional Displays sind in zahlreichen Größen zwischen 32 und 100 Zoll verfügbar.

Die High-End-Reihe BZ35J mit einer Helligkeit von 560 bis 570 cd/m² und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz umfasst:

• den FW-50BZ35J (50 Zoll)

• den FW-43BZ35J (43 Zoll)

Die Einstiegsreihe BZ30J mit einer Helligkeit von 440 cd/m²* und einer Aktualisierungsrate von 60 Hz erreicht beinhaltet:

• den FW-75BZ30J (75 Zoll)

• den FW-65BZ30J (65 Zoll)

• den FW-55BZ30J (55 Zoll)

• den FW-50BZ30J (50 Zoll)

• den FW-43BZ30J (43 Zoll)

• den FW-32BZ30J (32 Zoll, bereits angekündigt, *300 cd/m² Helligkeit)

Die Reihe BZ30J und das Modell FW-50BZ35J sind voraussichtlich im Sommer lieferbar, das Modell FW-43BZ35J wird im Herbst auf den Markt kommen.