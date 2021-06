Jeroen Verhaeghe ist seit 1998 Mitarbeiter bei PPDS bzw. der Philips-Vorgängerorganisation. Während seiner Karriere hatte Jeroen eine Reihe wichtiger strategischer und produktbezogener Positionen inne – zuletzt als Internationaler Produktmanager für Professional TV (2014-2021).

Eines seiner größten Erfolge war die laut PPDS überaus erfolgreiche Einführung der Philips MediaSuite Android Hospitality TV-Reihe im Jahr 2019. Die Hotel-TV Lösung – die erste mit integriertem Chromecast – benötigte mehr als drei Jahre für die Entwicklung und war 2020 einer der meistverkauften Profi-Displays in EMEA, von dem mittlerweile mehr als 110.000 Stück verkauft wurden.

In seiner neuen Rolle als International Business Manager for Hospitality wird Jeroen noch enger mit den Kunden (Channel und Endkunden) in ganz EMEA und Nordamerika zusammenarbeiten, um deren Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche besser zu verstehen, während er eng mit dem PPDS-Produktmanagementteam zusammenarbeitet.

Von der PPDS-Zentrale in Gent / Belgien wird Jeroen an den Director International Business Development, PPDS, Martijn van der Woude, berichten.