Die Übernahme erfolgt in einer Zeit in dem die ProAV und Digital Signage Branche fast täglich neue Übernahmen verkündigt. Die in Jerusalem beheimatete Kramer zählt zu den Urgesteinen der Branche und bekommt mit Wow Vision nun Zugriff auf die BYOD Wireless Lösungen von Wow Vision.

“Wir freuen uns sehr, dass Wow Vision und sein talentiertes Team von Software-Ingenieuren Teil der Kramer-Familie geworden sind“, sagt Gilad Yron, CEO von Kramer. „Diese Akquisition wird unsere F&E-Kapazitäten stärken und uns in die Lage versetzen, das Wachstum von Kramer weiter zu beschleunigen, insbesondere in den strategischen Bereichen vernetzte softwarebasierte Lösungen, Collaboration, Unified Communication und Cloud-Technologien. Sie zeigt auch unser Engagement, in innovative Technologien zu investieren, die unseren Kunden und Partnern die Zusammenarbeit, den Austausch und die Kommunikation in hybriden Arbeits- und Lernumgebungen bieten.“

Yuval Cohen, Managing Partner von Fortissimo Capital und Vorstandsvorsitzender von Kramer, fügte hinzu:

“Das Wachstum von Kramer wird durch Innovation und unsere Fähigkeit, die besten Lösungen auf dem Markt zu entwickeln, vorangetrieben. Kramer investiert weiterhin in Technologien, die seine Führungsposition bei der Bereitstellung von Lösungen für die sich schnell verändernde Umgebung, in der Menschen kommunizieren, arbeiten und lernen, weiter ausbauen werden. “