Mit der Smart Monitor Serie brachte Samsung im November 2020 erstmals einen hybriden Monitor für das seit der Pandemie vorherrschende Work-Life-Blending auf den Markt: Die Displays verbinden die Funktionen eines Business-Monitors mit Funktionen eines Smart TV.

Die hybriden Desktop-Displays sind laut Samsung besonders für Studenten und Berufstätige geeignet, die auf einem einzigen Gerät arbeiten oder lernen wollen und nach Feierabend Unterhaltung genießen möchten. Die Smart Monitore bieten dafür integrierte Medien- und Produktivitäts-Apps, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und eingebaute Lautsprecher. Wenn auch nicht primär für den Digital Signage Einsatz konzeptioniert, bieten sich die smarten Hybrid-Displays mit der integrierten Tizen-Plattform und der Remote-PC Funktion auch für Small Signage Lösungen an.

„Viele Menschen auf der ganzen Welt verbringen zu Hause viel Zeit am Bildschirm – mit Arbeiten, Lernen und Spielen“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Der Smart Monitor ist unsere technologische Antwort auf ein Leben, in dem Arbeit und Freizeit immer mehr Hand in Hand gehen und Wohn- und Arbeitsräume miteinander verschmelzen. Mit dem erweiterten Lineup bieten wir weitere Größen- und Designvarianten für die unterschiedlichen Anforderungen.“

Die neuen Smart Monitore von Samsung im Überblick:

Smart Monitor M7 in 43“ – Das Flaggschiffmodell, der Smart Monitor M7, ist neben der bereits erhältlichen 32“-Version nun auch in einer größeren 43“-Variante mit UHD Auflösung auf dem Markt.

Smart Monitor M5 in 27“ und 32“ in Weiß – Die Modelle M5 in 27“ und 32“ sind nun auch in einem Weißton erhältlich.

Smart Monitor M5 in 24“ – Außerdem wird das Smart Monitor Lineup um den M5 in 24“ erweitert. Durch seine kompakte Größe ist er ideal für alle, die auf dem Schreibtisch wenig Platz haben.

Neben zusätzlichen Größen- und Designvarianten stellt Samsung auch eine Reihe neuer Funktionen vor. Der Sprachassistent unterstützt neben Bixby nun auch Services externer Anbieter wie Google Assistant und Amazon Alexa. Und die Fernzugriffsfunktion wird auf „PC on Screen“ erweitert, was eine einfache und sichere Verbindung zwischen dem Smart Monitor und kompatiblen externen PCs ermöglicht.