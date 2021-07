LG Electronics führt ab Juli sein neuestes Premium LCD-TV-Sortiment weltweit ein. Die mit Quantum Dot Nanocell-Farbtechnologie und der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet Displays bieten laut LG ein atemberaubendes Seherlebnis mit tieferen Schwarztönen, genauerer Farbwiedergabe sowie höherem Kontrast und größerer Helligkeit. Die Produktreihe umfasst zum Launch 8K-Modellen der Serien QNED99 und QNED95 sowie 4K-Modellen der Serie QNED90 in Bildschirmgrößen zwischen 65 und 86 Zoll.

Ausgestattet mit der LG-eigenen QNED-Farbtechnologie sollen die neuen Displays eine neue Ära in der Bildqualität von LCD-Screens einläuten – mit satten und präzisen Farben für ein beeindruckendes Seherlebnis. Die LG QNED Mini LED-TVs sind von der internationalen Produkttestagentur Intertek für 100 Prozent Farbvolumen und Farbkonsistenz zertifiziert und eliminieren Farbverzerrungen über einen weiten Betrachtungswinkel.

Je größer der Bildschirm, desto kleiner müssen die Details sein. LG QNED Mini LED TV packt im Vergleich zu anderen Fernsehern ähnlicher Größe kleinere LEDs in die Hintergrundbeleuchtung, was die Helligkeit und die Dimmzonen erhöht. Der 86-Zoll-8K-Fernseher von LG wird beispielsweise von ca. 30.000 LEDs hinterleuchtet, die so angeordnet sind, dass sie etwa 2.500 lokale Dimmzonen bilden, um ein 10-mal besseres Kontrastverhältnis als bei herkömmlichen LCD-Fernsehern zu erzielen. Tiefere Schwarztöne und mehr Details in dunklen Bereichen erzeugen ein verstärktes Gefühl von Tiefe, das die Bilder realistischer erscheinen lässt.

LG QNED Mini LED-TVs haben die Eco-Product-Zertifizierung der SGS Société Générale de Surveillance SA aus der Schweiz erhalten. Diese Zertifizierung wird nur an Produkte vergeben, die die SGS-Anforderungen an Standards erfüllen, die geringe Umweltauswirkungen oder Recyclingfähigkeit beinhalten.

Wann QNED mit Mini-LED auch für professionelle Displays zur Verfügung steht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber erste Prototypen können wahrscheinlich auf der ISE 2022 im Februar in Barcelona besichtigt werden.