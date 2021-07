Nach einem Höchststand von 259 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 sank der Umsatz der AV-Industrie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie weltweit auf 214 Milliarden US-Dollar (USD), so die neue AVIXA 2021 AV Industry Outlook and Trends Analysis(IOTA) .Die AVIXA-Marktstudie IOTA entsteht gemeinsam mit Omdia (ehem. IHS-Markit) und prognostiziert, dass der Umsatz im laufenden Jahr 232 Milliarden USD erreichen und bis 2026 auf 329 Milliarden USD ansteigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR*) von 7,2 % entspricht.

Die IOTA 2021 untersucht die globalen Trends innerhalb der Pro-AV-Branche und gibt einen Überblick über die aktuellen Fünf-Jahres-Prognosen von AVIXA zu den Umsätzen für Produkte und Dienstleistungen sowie über die vorherrschenden Trends, die diese Prognosen antreiben.

„Zu Beginn des Jahres 2020 gab es viel Optimismus, dass die anfänglichen Lockdowns und andere Maßnahmen den meisten Regionen helfen würden, das Schlimmste der Pandemie zu überstehen, so dass sich die Wirtschaft erholen und auch Pro-AV profitieren könnte. Während dies in Teilen Asiens zutraf, war dies in anderen Teilen der Welt nicht der Fall, so dass Pro-AV sogar noch schlechter abschnitt, als unsere anfänglichen Prognosen vermuten ließen”, so Sean Wargo, Senior Director of Market Intelligence, AVIXA. „Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt eine deutliche Erholung sehen, und so dominiert das starke Wachstum unsere revidierten Prognosen für die Zukunft.”

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) war am stärksten betroffen, da viele Volkswirtschaften schon zu Beginn der Pandemie schlechter aufgestellt waren und weitere Faktoren zu einer unterschiedlichen Erholungsrate führten. Die Ausgaben für Pro-AV in der Region gingen 2020 um 19,7 % auf 57 Mrd. USD zurück.

Insgesamt waren die Pro-AV-Umsätze in der Region Asien-Pazifik (APAC) am wenigsten betroffen. Nachdem China frühzeitig und effektiv Präventivmaßnahmen gegen COVID-19 ergriffen hatte, erholte es sich in der ersten Hälfte des Jahres 2020 deutlich. Das jährliche Gesamtwachstum der AV-Ausgaben in der APAC-Region lag bei -16,1 %, was zu einem Umsatz von 78,8 Mrd.USD führte und 37 % der weltweiten Ausgaben ausmachte.

Der Pro-AV-Markt in Nord- und Südamerika ist um 16,7 % auf 77,6 Mrd. USD im Jahr 2020 gesunken, was durch ein starkes erstes Quartal im Jahr 2020 etwas unterstützt wurde. Es wird eine starke Erholung erwartet, wobei die Umsätze 2021 auf 83,6 Mrd.USD steigen werden.

Über alle Lösungsbereiche hinweg generierten Conferencing und Collaboration die höchsten Umsätze, da Mitarbeiter aus dem Home-Office arbeiteten, Studenten an Fernunterricht teilnahmen und Veranstaltungen virtuell stattfanden. AVIXA prognostiziert, dass diese Lösung im Jahr 2021 einen Umsatz von 43,5 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2026 von 49,9 Milliarden US-Dollar generieren wird.

Auch dem Digital Signage Markt steht ein starkes Umsatzwachstum bevor, mit einer Prognose von 32 Milliarden Dollar im Jahr 2021, die bis 2026 auf 44,7 Milliarden Dollar ansteigen wird. Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,9% (CAGR) entwickelt sich der Digital Signage Markt annährend wie der Gesamtmarkt.

Der Signage-Markt ist aus einer starken Ausgangssituation in die Pandemie gegangen, da die (sinkenden) Display-Preise die weitere Verbreitung von Digital Signage förderten. Dies blieb während der Pandemie als Nachholbedarf bestehen, was diesen Lösungsbereich vorantreiben wird.



Insgesamt generiert Content-Management-Hardware, die von AVIXA früher als Streaming Media, Storage und Distribution (SMSD) bezeichnet wurde, in den nächsten fünf Jahren einen beträchtlichen Umsatz und Wachstum – von 62,3 Milliarden USD im Jahr 2021 mit einer CAGR von 10,4 %.

Live-Events und Performance-/Entertainment-Lösungen waren im Jahr 2020 am stärksten betroffen, mit einem kombinierten jährlichen Umsatzrückgang von 49,7 %. Für diese Lösungen wird die langsamste Erholung auf das Niveau vor der Pandemie prognostiziert, was an den anhaltenden Einschränkungen und der individuellen Zurückhaltung bei größeren Veranstaltungen und Menschenmengen liegt. Beide Lösungsbereiche werden sich jedoch deutlich erholen und in den nächsten Jahren neue Rekorde aufstellen. Bis 2026 werden Live-Event-Lösungen einen Umsatz von 33,9 Milliarden USD und Performance/Entertainment 30,6 Milliarden USD generieren.