Costa Coffee testet in diesem Sommer an 40 ausgewählten Standorten in Großbritannien eine neue Generation von Kaffeeautomaten. Die neue Costa Express Hot & Iced Drinks Machine ist die weltweit erste integrierte Selbstbedienungs-Kaffeemaschine, die sowohl heiße als auch eisgekühlte Getränke liefert.

Über 500 verschiedenen heiße und eisgekühlte Getränken können Kunden an den neuen Automaten wählen. Ob Latte, Cappuccino oder Flat White eisgekühlt eine Auswahl an eisgekühlten Fruchtsäften, darunter Erdbeer- und Limettengeschmack – perfekt zur Abkühlung in der Sommerhitze.

Die Auswahl von mehreren hundert Produkte an nur einem Automaten wäre ohne interaktive Digital Signage Lösungen nicht möglich. Auch wenn das Nutzungskonzept der neuen Generation von Automaten noch nicht wirklich barrierefrei erscheint, ist es doch bemerkenswert welche große Auswahl an Produkten ein einziger Automat anbieten kann.

Seit Herbst 2020 bietet Costa Coffee auch in Deutschland Self-Service Getränkeautomaten für Mitarbeiter Catering und Gastronomie an.