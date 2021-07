LED-Hersteller Absen hat an seinem europäischen Hauptsitz in Mörfelden-Walldorf – nahe Frankfurt am Main – einen neuen Showroom eröffnet. Hier präsentiert das Unternehmen unter anderem die Produkte Acclaim, Absenicon 3.0 und die Serie N Plus.

Gleich nach Betreten begrüßt die Besucher ein digitales Mosaik aus N2-Paneelen. Weiter geht es neben einer in Absen-LEDs ummantelten Säule zum Besucherempfang, hinter dem ein 16:9-Bildschirm aus A2715-Paneelen installiert wurde – laut Absen eine LED-Anwendung, die in der Geschäftswelt immer beliebter wird.

Das Herzstück des Showrooms bildet ein 90-Grad-Screen für immersive Experiences. Durch die Installation sollen Besucher ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie sich die Panels aufbauen und integrieren lassen. Zusätzlich demonstriert Absen im Hauptraum weitere Produkte, unter anderem die Polaris- und Acclaim-Paneele.

Control Room und Collaboration

Ebenfalls ausgestellt ist das freistehende Konferenz-LED-Display Absenicon C138, die jüngste Komplettlösung für Meetings und Präsentationen. Auf der anderen Seite des Hauptraums befinden sich die Kontrollraumlösungen HC-Serie, die für anwendungskritische Installationen ausgelegt ist. Zudem können sich Kunden ein Bild von der Acclaim- und N Plus-Serie machen, mit Pixelabständen von 1,2 bis 2,5 beziehungsweise von 1,8 bis 5,1 Millimeter.

Die Besucher können auch einen Blick in das neue Lager des Unternehmens werfen, das doppelt so hohe Lagerkapazitäten hat als das bisherige.

Besuch geht auch online

Für Kunden, die es nicht nach Mörfelden-Walldorf schaffen, ermöglicht Absen eine virtuelle 360-Grad-Besichtigung unter diesem Link. Hier können Anwender über Icons unter anderem technische Details zu den Produkten abfragen.

Der neue Showroom wird neuer Mittelpunkt des europäischen Hauptsitzes, denn Besucher gehen durch ihn hindurch, um zu den Büros und Besprechungsräumen zu gelangen. Mit dem Showroom will Absen, der 2013 als erster LED-Hersteller einen kompletten europäischen Hauptsitz hatte, auch den Einsatz für seine Partner und Kunden verdeutlichen.