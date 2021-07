Mit der neuesten Generation von Samsung The Wall 2021 (IWA-Serie) setzt der weltweite Marktführer neue Digital Signage Maßstäbe. Während die MicroLEDs um bis zu 40% schrumpfen, legt The Wall 2021 bei Auflösung (8k), Bildwiederholfrequenz (120Hz) und insbesondere maximaler Diagonale (25,40m) zu.

The Wall ist die Flagschiff-Technologie und Innovationsplattform von Samsung. Basierend auf derselben Technologie bietet Samsung mit The Wall for Business dedizierte Digital Signage Lösungen an. Die dedizierte B2B-Serie von The Wall sind bisher nicht nur mit 0,8mm Pixel Pitch, sondern auch mit 1,2 und 1,6mm verfügbar. Es ist anzunehmen, dass auch die neue The Wall Serie (IWA) als Business-Version in unterschiedlichen Pixel-Pitches angeboten wird.