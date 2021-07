Sharp/NEC Display Solutions Europe hat zwei neue Business-Projektoren im Portfolio: Der NEC ME403U und der NEC ME383W aus der ME-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen in kleineren Besprechungs- und Schulungsräumen. In diesem Sinne verfügen sie über Funktionen wie Multi-Source-Conferencing, einen effizienten Split-Screen-Betrieb und diverse Wireless-Funktionen. Somit können sich zum Beispiel mehrere Nutzer verbinden und Inhalte teilen, ohne das Kabel wechseln zu müssen. Dank eines großen optischen Zooms lassen sich beide Modelle flexibel im Raum positionieren. Auch eine Installation an bereits vorhandenen Deckenhalterungen ist möglich.

Laut Sharp/NEC sind beide Projektoren kompakt und gleichzeitig leistungsstark. Sie sind mit integrierten 16-Watt-Lautsprecher ausgestattet und HDMI-kompatibel. Dank einer Verarbeitung von 4K-Eingangssignaeln bei 30 Hertz verfügen sie laut Hersteller über ein zukunftssicheres Signalquellenmanagement. „Wir geben damit Nutzern die Möglichkeit zusammenzuarbeiten und von der Vielseitigkeit unserer Projektoren zu profitieren, um Ideen zu teilen – egal in welchem Anwendungsszenario“, sagt Alistair Round, Product Manager Business Projectors bei Sharp/NEC Display Solutions Europe. Zudem hebt Sharp/NEC die Lebensdauer von 20.000 Stunden im Eco-Modus hervor, ohne dass ein Lampenwechsel nötig ist.