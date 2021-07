Der PPDS Key Account Manager zeichnet sich verantwortlich für die Ergebnisse und Wachstumsziele der professionellen Display-Lösungen von Philips bei Second Tier Kunden (IT / AV Systemintegratoren) in Süddeutschland (Region Bayern) und Österreich. Das Produktportfolio umfasst Philips Digital Signage Produkte und LED-Displays. Der KAM berichtet an den Business Director Philips Professional Displays Solutions DACH.

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung und Bewerbung hier.