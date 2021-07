Durch die Übernahme verfügt Haivision nun über ein kombiniertes Lösungsportfolio von Echtzeit-Video mit intelligenter Datenvisualisierung bietet Haivision für Global Security Operations Centers (GSOC), Cybersecurity und Kontrollräume.

CineMassive mit Sitz in Atlanta, GA, beschäftigt 62 Mitarbeiter und hatte im Jahr 2020 einen geschätzten Umsatz von 20 Mio USD. CineMassive entwickelt einsatzkritische visuelle Kollaborationstechnologie, darunter CineNet, eine Lösung, die Inhalte aus mehreren Echtzeitquellen für die Anzeige und Interaktion in Kontrollraum-Betriebszentren zusammenführt. Darüber hinaus ermöglicht sie die sichere gemeinsame Nutzung von Inhalten für die situationsbezogene Reaktion in Organisationen mit mehreren Standorten und mit externen Mitarbeitern. CineMassive verfügt über eine außergewöhnliche installierte Basis, darunter Akamai, McKesson, Cox Communications, CBS, die Stanford University, viele US-Polizei- und Notrufzentralen sowie taktische Einsatzzentralen in allen Bereichen der US-Streitkräfte.

„Cybersecurity, Netzwerk- und physische Bedrohungen sind die heutige Realität, die Regierungen und große Unternehmen mit globalen, multidisziplinären Teams angehen“, sagt Mirko Wicha, Präsident und CEO von Haivision. „Mit der Kombination von Haivision- und CineMassive-Technologien können Kunden ein sicheres, globales gemeinsames Betriebsbild von einem einzigen Anbieter erstellen, der sowohl Cloud-Konnektivität als auch intelligente Edge-Funktionen nutzt.“

„Haivision und CineMassive ergänzen sich sehr gut in den Märkten für Behörden und Verteidigung“, sagte Brian Henry, Senior Vice President of Global Sales bei Haivision. „Fortune-500-Unternehmen, die öffentliche Sicherheit und Notfallteams suchen nach bewährten Ansätzen im Verteidigungsbereich und nach Unternehmen wie Haivision und CineMassive, die auf jahrelangem Engagement, Ruf und Vertrauen in den anspruchsvollsten Märkten aufgebaut sind.“