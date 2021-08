AVIXA, die Audiovisual and Integrated Experience Association, kündigt den dritten Congreso AVIXA an, eine Konferenz für Lateinamerika, Spanien und Portgual. Sie wird vom 29. September bis zum 1. Oktober 2021 virtuell stattfinden.

Der Congreso befasst sich mit den wichtigsten Herausforderungen – und den passenden Lösungen –, denen die professionelle AV-Industrie in Lateinamerika, der Iberischen Halbinsel und global gegenübersteht. Die kostenlose Veranstaltung wird sich an jedem der drei Tage einem besonderen Thema widmen: Branchentrends, Kreativität und Erfolgsgeschichten beziehungsweise umgesetzte Lösungen. Diese drei Themen konzentrieren sich wiederum auf einige der wichtigsten Sektoren des Marktes: Digital Signage, Conferencing und Collaboration, Streaming, Live-Events, Rental und Staging sowie Pro Audio.

Sessions in Spanisch und Portugiesisch

Die Teilnehmer des Congreso AVIXA 2021 haben Zugang zu einem Programm mit mehr als 30 Sessions, die in spanischer und portugiesischer Sprache von Branchenexperten präsentiert werden. Zum Thema Kreativität wird beispielsweise Jordi Pont Bertran, künstlerischer Leiter des multidisziplinären Studios Onionlab in Barcelona, den Vortrag „Art and technology, two areas that go hand by hand“ halten.

Marc Torne, Crestron Business Development Manager in Iberia, wird zum Thema „Digital Workplace: A journey towards the smart workspace“ referieren. In der Session „Advanced streaming solutions 4.0“ von Lucas Valencia, CEO des kolumbianischen Unternehmens Ultimate Technology, wird im Bereich Erfolgsgeschichten das Thema AV-Streaming-Technologien für Krankenhäuser und chirurgische Eingriffe fokussiert.

Was ist DISCAS?: Displays und Content planen mit System | invidis

Um die Beziehungen zwischen den führenden Vertretern des AV-Sektors in Lateinamerika zu stärken und neue Brücken zu schlagen, wird auf der Veranstaltung zum ersten Mal das Executive Members Forum stattfinden. Es besteht aus eintägigen Sitzungen, in denen entscheidende Themen über die Marktsituation, die Zukunft der Branche, die Bindung von Talenten und die Vision des Endverbrauchers diskutiert werden. Das Executive Members Forum findet am 28. September, einen Tag vor dem eigentlichen Congreso, statt. Es richtet sich ausschließlich an Entscheidungsträger und Führungskräfte mit AVIXA-Mitgliedschaft.

Weitere Informationen zum Congreso und zur Anmeldung finden sich auf der Website.