Viewsonic führt auch 2021 den Colorpro Award, einen globalen Fotografiewettbewerb durch. Hierfür hat Viewsonic fünf Unternehmen der Kreativbranche – Monogram Creative Console, Shoot The Frame, Capture One, Getty Images und iStock – eingeladen, gemeinsam den Wettbewerb durchzuführen. Bis zum 15. September kann jeder ein Foto zum diesjährigen Thema einreichen: „New Adventure“

Einsendeschluss ist der 15. September 2021. Gewinnen kann man unter anderem professionelle Viewsonic Colorpro VP2776-Monitore, Geldpreise und ein Paket mit Fotografie-Tools. Die Tools umfassen Monogram Creative Consoles und Capture One-Lizenzen, die die Effizienz der Bildbearbeitung verbessern, sowie Premium-Mitgliedschaften für Shoot The Frame, die es Fotografen ermöglichen, Bilder für die monatlichen Fotopreise einzureichen.

Von „Kindness“ zu „New Adventure“

„Das Thema des letztjährigen Wettbewerbs, „Kindness“, hat den Menschen während der Pandemie Hoffnung gegeben. In diesem Jahr, in dem die Zukunft ungewiss bleibt, hoffen wir, die Menschen daran zu erinnern, dass der Aufbruch ins Ungewisse zu neuen Abenteuern führen kann“, erklärt Katharina Winkelmann, Marketing Manager DACH bei ViewSonic. „Wir freuen uns, diesen globalen Wettbewerb erneut mit unseren Partnern zu veranstalten, um eine Community für alle Kreativen zu bilden, in der sie künstlerische Ideen austauschen können. Wir wollen eine Plattform für Kreative zu bieten, die ihre Aspekte dessen, was ‚New Adventure‘ für sie bedeutet, präsentieren können.“

Viewsonic hat außerdem drei Profifotografen eingeladen, inspirierende Fotos zum Thema „New Adventure“ zu präsentieren. Dan Rubins Foto zeigt einen schmalen Pfad auf einem Bergrücken, der in einen nebelverhangenen Berg führt. Auf dem Foto von Luke Stackpoole läuft ein Mädchen an einem Strand im russischen Sotschi auf das Meer zu. Und das Foto von Paola M. Franqui zeigt eine Frau, die an einem ruhigen und nebligen Morgen in Bend, Oregon, auf einen Ritt begibt.

Alle eingereichten Fotos werden anhand von drei Hauptkriterien bewertet: erstens Gesamteindruck und vermittelte Emotionen, zweitens Originalität, Kreativität und Erzählweise, und drittens technische Aspekte wie Beleuchtung, Belichtung, Farbe, Ton und Ausführung.

Detaillierte Informationen und die Anmeldung finden sich auf der Website des Wettbewerbs.

