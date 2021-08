Clear Channel Belgium hat bekanntgegeben, dass der Außenwerber die Ausschreibung der SNCB, der belgischen nationalen Bahn, für die Nutzung von Werbeflächen in den belgischen Bahnhögen gewonnen hat. Mit diesem 10-Jahres-Vertrag wird Clear Channel nach eigenen Angaben zum nationalen Marktführer im Bereich Digital Out-of-Home.

Die Werbeflächen der belgischen Bahnhöfe erreichen pro Woche mehr als 8 Millionen Reisende. Mit dem Vertrag, der am 1. Januar 2022 startet, vermarktet Clear Channel 200 Bildschirme, die bisher auf Belgiens Bahnhöfen stationiert sind. Zudem plant das Unternehmen eine Erweiterung auf 800 Bildschirme in mehr als 100 Bahnhöfen.

Dies ergänzt das Portfolio von Clear Channel Belgium, das digitale Bildschirme in mehr als 46 belgischen Städten und Gemeinden umfasst.

Effektiv zum Kunden

„Wir sind stolz darauf, mit der SNCB an den Bahnhöfen der Zukunft zu arbeiten. Bahnhöfe sind echte Magneten und Lebensräume, die ein hochkarätiges Publikum anziehen. Mit diesem neuen Vertrag sind wir in der Lage, unseren Kunden eine landesweite Reichweite zu bieten, was im digitalen Bereich einzigartig ist, und gleichzeitig den lokalen Werbepartnern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunden effektiv zu erreichen, was heute schwieriger denn je ist“, sagt Jan De Moor, Geschäftsführer von Clear Channel Belgium.

Im Rahmen der Ausschreibung stellte Clear Channel der belgischen Bahn Initiativen vor, um die Experiences für Reisende zu verbessern. Hierfür will der Außenwerber einige Neuerungen ab Januar einführen, zum Beispiel grüne Ruhezonen und kulturelle Kommunikationen. Es soll Möglichkeiten geben, elektronische Geräte aufzuladen und Fahrräder abzustellen. Zudem soll die Fahrgastkommunikation verbessert werden. Dies alles soll das moderne Image, das die SNCB sich geben will, unterstützen.