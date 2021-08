Immer mehr Unternehmen führen hybride Arbeitsformen ein. Ohne festen Arbeitsplatz suchen Mitarbeiter bei jedem Bürobesuch einen neuen Arbeitsplatz und nutzen vermehrt neue Fazilitäten. Das Start-up Mapwize aus Lille in Frankreich bietet Indoor-Mapping- und Wayfinding-Funktionen, um aktuellen und neuen Mitarbeitern den Weg zu ihren Arbeitsplätzen zu weisen. Teilnehmer der DSS Amsterdam haben Mapwize und die Plattform bereits im Februar 2020 kennenlernen können.

Laut der ServiceNow-Studie „Employee Experience Imperative 2021“, für die mehr als 3.000 Mitarbeiter in großen Unternehmen in Nordamerika und Europa befragt wurden, gaben 65 % der Befragten an, dass sie hybrides Arbeiten zukünftig bevorzugen.

Mit der Mapwize-Plattform können Mitarbeiter durch Büros navigieren, Orte, Konferenzräume und Arbeitsbereiche reservieren und auf Arbeitsplatzressourcen zugreifen – sowohl auf Mobiltelefon, am Desktop-Gerät oder an Digital Signage Screens. Arbeitsplatzteams können die Raumnutzung optimieren, indem sie Etagenpläne auf der Grundlage von Nutzungsmustern und sich ändernden Anforderungen verwalten und aktualisieren.

Die Mapwize-Mapping-Funktionen sollen im kommenden Jahr in die Workplace Space Mapping-Anwendung der Now Plattform integriert werden. ServiceNow plant 2021 einen Subscription-Umsatz von mehr als 5 Mrd USD mit über 15.000 Mitarbeitern weltweit. Geleitet wird das Unternehmen set 2019 vom langjährigen SAP CEO Bill McDermott.