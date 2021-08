Full-Service-Vermarkter Transferro hat seinen Vertrag mit dem schwedischen Integrator ZetaDisplay um weitere drei Jahre verlängert.

Transferro ist ein Einkaufspartner für die Bau- und Industriebranche. Er arbeitet mit Hardware- sowie Werkzeuggroßhändlern zusammen und verwaltet deren Media-Planung und -Einkauf.

Digital Signage spielt dabei eine wichtige Rolle, um Informationen über die 20.000 verschiedenen Lagerartikel von mehr als 400 A-Marken aus dem Bereich Eisenwaren und Werkzeuge zu kommunizieren.

TV-Netzwerk für Großhandel

ZetaDisplay arbeitet seit 2009 mit Transferro zusammen und implementierte die Digital Signage- und Content Management-Lösung in Filialen der Märkte Probin und Provak in den Niederlanden. Dies geschah in insgesamt 16 Probin- und 7 Provak-Fillialen.

Die Lösung umfasst ein spezielles Store-TV-Netzwerk, das die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht, ihnen hilft, informierte Kaufentscheidungen zu treffen und zu Impulskäufen führt.

Zu den Inhalten gehören Demonstrationsfilme von Herstellern, beispielsweise über die Funktionsweise von Geräten. Dies ergänzt die beratende Funktion des Verkäufers, der sich auf das Kundengespräch konzentrieren kann. Impulskäufe werden durch strategisch platzierte Screens ausgelöst, beispielsweise in Warteschlangen.