Lifestyle Displays sind groß in Mode – Samsung konnte die Absatzzahlen von The Frame im Heimatmarkt im ersten Halbjahr 2021 vervierfachen. Besonders beliebt ist der Lifestyle TV bei Frischvermählten – 45% der koreanischen Käufer von The Frame haben sich den TV zur Hochzeit schenken lassen. Und zwar frei nach den Backstreet Boys „Larger than life“, denn 60% der verkauften The Frame waren 75“ Displays.

Nun ist auch The Frame in Deutschland in 85“ verfügbar. Die Lifestyle TVs von Samsung haben sich „Must Have“ auch in europäischen Wohnzimmer entwickelt. Was früher eine Loewe TV war, ist heute mit großer Wahrscheinlichkeit einer der fünf Lifestyle TVs aus dem Hause Samsung. Alternativ ein OLED von LG.

Samsung bringt The Frame in 85 Zoll

Samsung erweitert sein Lifestyle-Portfolio um eine 85-Zoll-Variante der The Frame Serie. Der Design TV ist somit künftig in sieben verschiedenen Größen erhältlich, die neben hochauflösenden Bildern einen stilvollen Mehrwert für das individuelle Interieur der Nutzer bieten. In Deutschland ist das 85-Zoll-Modell von The Frame ab Q4 2021 erhältlich.

Zusätzlich zu der noch größeren Bildschirmdiagonale hat Samsung die Tiefe des QLED-Panels im Vergleich zur Serie von 2020 mit 25 mm fast halbiert, sodass der TV im Zusammenspiel mit der im Lieferumfang enthaltenen Slim Fit Wall Mount schmal, elegant und nahezu lückenlos an der Wand hängt – wie ein Bilderrahmen.

Dabei sind designbewusste Nutzer nicht ausschließlich auf die Wandhalterung festgelegt: The Frame ist auch mit einem höhenverstellbaren Studio Stand verfügbar. Die Rahmen sind magnetisch und laut Hersteller einfach anzubringen. Zudem sind sie in einer Reihe von Farben wie beispielsweise in Weiß, Teakholz, Braun sowie Beige erhältlich und fügen sich auf diese Weise mühelos in verschiedene Einrichtungsstile ein.

Über den 2017 etablierten Art Store bietet Samsung kostenpflichtigen Zugang zu einer Sammlung von über 1.500 Kunstwerken aus mehr als 40 berühmten Museen und Galerien auf der ganzen Welt.

The Serif wird noch einmal größer

Samsung erweitert auch die Lifestyle-Serie The Serif -Portfolio um eine 65-Zoll-Version von The Serif und kommt somit der hohen Nachfrage für große Premium-TVs entgegen. Bislang war The Serif in 433, 504 und 55 Zoll5 verfügbar. In Deutschland ist die neue Großbildschirm-Variante ab Ende August 2021 erhältlich.

The Serif wurde 2015 in Zusammenarbeit mit den weltweit bekannten französischen Möbeldesignern Ronan und Erwan Bouroullec entwickelt. Gemeinsam verfolgten Samsung und die Bouroullec-Brüder das Ziel, einen TV zu entwickeln, der gleichzeitig als optischer Hingucker und praktisches Einrichtungselement dient.

Während die meisten TVs darauf ausgerichtet sind, an der Wand befestigt, oder auf einem TV-Ständer platziert zu werden, kann sich The Serif dank seiner elegant gestalteten Rückseite auch gut in der Mitte des Raumes aufstellen lassen. Der Metallständer ist im Lieferumfang mit enthalten.