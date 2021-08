Laut einer Bitkom-Umfrage kommuniziert ein Drittel der Befragten pro Tag mindestens einmal mit Bewegtbild; mehr als ein Viertel führt täglich fünf und mehr Videotelefonate.2Mit dem S4 stellt Samsung einen Business-Monitor für das Remote-Work-Zeitalter vor: Eine Webcam ist direkt auf der Gehäuseoberseite montiert. Für die Tonübertragung – sowohl von einem selbst als auch vom Gegenüber – sind ein Mikrofon und zwei Lautsprecher integriert. Das Resultat: möglichst störungsfreie Videogespräche und mehr Platz auf dem Schreibtisch, da es weniger externe Geräte braucht.

„Videocalls haben in den vergangenen Monaten enorm an Bedeutung gewonnen – sowohl beruflich als auch privat“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Das Telefonieren mit Bild drückt ein Gefühl von Nähe aus, auch wenn wir viele Kilometer voneinander entfernt sind. Videocalls werden daher fester Bestandteil unseres Lebens bleiben: Beruflich, weil es effizient ist und viele von uns weiterhin im Homeoffice arbeiten werden. Privat, da wir dadurch mehr Verbundenheit schaffen können.“

Um den Austausch mit Kollegen, Partnern, Freunden und der Familie möglichst bequem zu gestalten, lässt sich der S4 individuell anpassen. So kann der Business-Monitor in der Höhe verstellt, geneigt und gedreht werden. Außerdem ist das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln gut einsehbar, so dass Nutzer die Sitzposition regelmäßig wechseln können. Darüber hinaus sind der Eye Saver Mode, welcher blaue Lichtemissionen reduziert, und die Flicker Free-Technologie zur Verringerung von störendem Bildschirmflimmern an Bord.

Wer genug vom Arbeiten und dem Austausch per Video hat, lässt die Kamera per Fingerdruck im Gehäuse verschwinden und wechselt in den Game-Mode: Ein reduzierter Input-Lag, eine 5 ms Reaktionszeit (G/G), eine Bildwiederholrate von 75 Hz und AMD FreeSync sollen für tolle Gaming-Momente nach Feierabend sorgen. Der Business-Monitor S4 von Samsung ist ab September für eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 309 Euro verfügbar.