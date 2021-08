AVIXA ist der Fachverband der gewerblichen AV-Industrie mit über als 11.400 Firmen- und Einzelmitgliedern weltweit. Wir dienen unseren Mitgliedern als Plattform für Informationsaustausch und gelten als führende Ressource für Weiterbildungen, Zertifizierungen und Marktstudien. Zudem sind wir auch Betreiber der InfoComm-Fachmessen sowie Teilhaber der Integrated Systems Europe (ISE). Wir suchen im Rahmen einer Nachbesetzung einen Program Coordinator (m/w), der unsere wachsende Zahl an Mitgliedern und Kunden im europäischen Raum betreut.

Was wir Ihnen bieten:

Eine dynamische Organisation, die flexibel, kreativ und offen ist

Sie sind Mitglied eines kleinen kollegialen und globalen Teams. Gute Ideen können oft schnell und ohne starre Hierarchieebenen umgesetzt werden. Dazu gehören auch moderne Arbeitszeitmodelle und ein Umfeld, das Gleichstellung und Diskriminierungsfreiheit tatkräftig umsetzt.

Networking

Als Mitglied unseres Teams in München werden Sie täglich mit unseren interessanten Verbandsmitgliedern, Kunden und Kollegen in ganz Europa kommunizieren. Englisch und Deutsch sind die Hauptsprache, aber auch Spanisch wäre von Vorteil. Sie können Ihr Networking-Talent nutzen, um Kunden innerhalb des europäischen Raumes zu betreuen.

Modernste Technologie erleben

Die AV-Industrie ist spannend und reicht von Rockkonzert-Sound über 3-D-Projektionen von Autos in virtuellen Showrooms bis hin zu Videokonferenzen und Klassenräumen der Zukunft. Sie müssen kein Techniker sein, um mit unseren Verbandsmitgliedern zu arbeiten. Einen Eindruck von der Arbeit unserer Mitglieder finden Sie zum Beispiel auf dem von uns (mit-) veranstalteten Messen: https://www.youtube.com/watch?v=3TXz_mAMz7w

Wachstumsmöglichkeiten

Durch die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen in Italien, Australien, Lateinamerika, Großbritannien, Hong Kong und den USA, die in der gleichen Position arbeiten, tauschen Sie Erfahrungen aus und erhalten Unterstützung. In Ihrer Position können Sie jederzeit Ihr Multitasking-Talent beweisen und neue Impulse für existierende Arbeitsmethoden oder neue Geschäftsmöglichkeiten einbringen.

Internationale Reisen

Ihr Hauptstandort ist in unserem Büro in München (in der Nähe des Ostbahnhofs). Jedoch bietet Ihnen die Position die Möglichkeit, innerhalb Europas zu Konferenzen und Veranstaltungen zu reisen. Der Program Coordinator, Europe reist außerdem jedes Jahr im Februar auf die ISE in Barcelona (iseurope.org).

Zusammenfassung

Unterstützung des Sr. Director of Development, Europe. Koordination der regionalen Programme, wie z.B. Schulungen und Mitgliederaktivitäten, Jobmessen und andere regionale Special Events. Kundenservice-Kontaktperson für AVIXA per Telefon und E-Mail. Pflege der Kunden-Datenbank im CRM (Salesforce) der Organisation.

Qualifikationen und Fähigkeiten

Organisationstalent

Kommunikationsstark – Fähig, Informationen detailliert per Telefon, Email oder Telekonferenz darzustellen.

Fähig, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen

Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit

Kenntnisse von CRM Software wie Salesforce sind wünschenswert

Gute Kenntnisse in MS Office-Anwendungen (u.a. Outlook, PowerPoint, Excel, Project)

Erforderliche Sprachkenntnisse: Fließende in Englisch und Deutsch. Spanisch oder eine andere europäische Sprache von Vorteil.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere globale Webseite Audiovisual Integrated Experience Association (AVIXA) unter www.avixa.org.

Unter https://www.avixa.org/about-avixa/who-we-are/careers finden Sie auch die englischsprachige Stellenausschreibung für diese Position und eine Zusammenfassung unserer Benefits, die wir – der Gesetzeslage entsprechend – auch vor Ort umsetzen. Dazu gehören auch unsere interessanten Arbeitszeitmodelle.

Erforderlicher Abschluss/Grad der Ausbildung

Ausbildung / Lehre

Vertragsart

Festanstellung

Anzeigenstatus

Vollzeit

Bewerbungs-Methode

Program Coordinator für die Mitgliederbetreuung im europäischen Raum:

AVIXA Online-Portal

Telefon : +49 (0) 89 215 436842