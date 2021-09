Synnex Corporation und Tech Data Corporation haben am 01.09. den erfolgreichen Abschluss ihrer Fusion bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen firmiert nun unter TD Synnex und wird von Rich Hume als CEO geleitet. Dennis Polk, der frühere CEO von SYNNEX, übernimmt die Rolle des Executive Chair im TD Synnex Board of Directors. Die Tochtergesellschaften der Unternehmensholding TD Synnex sind in mehr als 100 Länder in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit einem umfassenden Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen tätig.

„TD Synnex ist im unaufhaltsam wandelnden Technologie-Ökosystem einzigartig positioniert“, sagte Rich Hume, CEO von TD Synnex. „Als vielseitiger Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem stärken wir unser gesamtes Lösungsportfolio und legen die Messlatte für den Wert, den wir Kunden und Anbietern mit außergewöhnlicher Reichweite, Effizienz und Expertise liefern, höher. Es ist eine Ehre, TD Synnex mit einem talentierten Team von 22.000 Mitarbeitern weltweit zu führen.“

Die Tech Data Corporation befand sich zuvor vollständig im Besitz von Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Global Management und deren Co-Investoren verwaltet wurden.