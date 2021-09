Blowup media launcht in den Niederlanden mit Neo eine neue DooH-Location. Das kündigte das Unternehmen unter anderem auf Linkedin an. Bei Neo handelt es sich laut blowup media um den größten transparenten LED-Screen in Westeuropa: Der 193 Quadratmeter große Screen hängt über dem Eingang des Einkaufszentrums Hoog Catharijne in Utrecht.

Die Transparez des Screens und die Möglichkeit, 3D-Illusionen und holografische Animationen als Content einzusetzen, machen den Neo-Screen laut blowup zu einem besonderen Werbeplatz.

Neo ist Teil des DooH-Netzwerks „The Collective“, das Locations in den niederländischen Städten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven und Utrecht umfasst – davon auch einige schon im Hoog Catharijne. Das Center wurde kürzlich renoviert und soll rund 30 Millionen Besucher pro Jahr anziehen. Damit sei es der zweitgrößte Retail Hub der Niederlande, nach dem Schiphol-Flughafen in Amsterdam. Das Hoog Catharijne befindet sich direkt neben dem Utrechter Hauptbahnhof und verbindet diesen mit der Altstadt.

Für den Launch fungierte das Telekommunikationsunternehmen Vodafone Ziggo als Premierenpartner. Hierfür wurden die Logos von Vodafone und Ziggo in eine Lichtshow mit den jeweiligen Logofarben als Hauptthema integriert.