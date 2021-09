Kunden wie der Flughafen Frankfurt, Siemens, SBB und Roche nutzen bereits die indoor und outdoor Wayguiding Lösungen aus Ingolstadt. Die Lösung beinhaltet eine Standortkarte, eine Übersicht von Points of Interest (POI) sowie bei nativen Apps eine Indoor Navigation in Echtzeit.

Die Navigationslösung in Innenräumen kann auf verschiedene Weisen genutzt werden. Die bekannteste Methode ist die Verwendung einer nativen App, mit deren Hilfe sich der Nutzer durch das Gebäude navigieren lassen kann. Die Positionsbestimmung erfolgt auf Basis von Bluetooth Low Energy Beacons. Diese Bluetooth-Signale werden vom Smartphone empfangen und von der App interpretiert, um die Position zu errechnen. Durch die im Smartphone verbauten Sensoren kann die Ortungsgenauigkeit noch weiter präzisiert werden.

Navigations-App können Nutzer sowohl via Richtungsanweisungen (Turn-by-Turn) leiten als auch über eine Points of Interest (POI) Auswahl. Hierzu zählen unter anderem Bilder, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen. Neben der nativen App unterstützt Infsoft auch progressive Web Apps und Digital Signage-basierte Touch-Terminals. Für Büroumgebungen lassen sich Wayfinding-Funktionen auch in bereits genutzte Workplace Experience Apps (Mobilität, Raumbuchung und Networking) integrieren.

Der Boom bei Progressive Web Apps (PWA) erleichtert den Rollout von Wayguding-Features auch auf Touchscreens. Auch wenn nicht alle Funktionen über Web verfügbar sind. Im Gegensatz zu vollen Apps stellen progressive Web App die Information über einen Webbrowser zur Verfügung. PWAs bieten alle Funktionalitäten der nativen App mit Ausnahme der automatischen Positionsbestimmung. Es ist nicht notwendig, eine Anwendung auf dem Endgerät herunterzuladen. Auch auf Digital Signage Touchscreen-Terminals können per Webinterface dieselben Wayguiding-Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Terminals verfügen über eine Suchfunktion, zeigen Points of Interest und simulieren eine Navigation zum ausgewählten Ziel.