OoH United Colors of RTL

RTL baut seine Markenarchitektur um – und firmiert daher ab sofort als RTL Deutschland. Zudem soll ein neuer zentraler Digital Hub unter der Adresse RTL.com das Tor zu den digitalen Angeboten bilden und von nun an Programm, News und Unternehmensnachrichten bündeln. Das Streamingangebot TV Now wird im November in RTL+ umbenannt. Zudem bekommt RTL ein neues Logo, das durch seine Farbvielfalt überzeugen und die Breite des Angebots zeigen soll.

Zu diesem Anlass startet der Sender die Marketingkampagne #united. Der neue Markenauftritt soll mit einer Kommunikationsoffensive beworben werden, die das neue Design präsentiert und verschiedene inhaltliche Schwerpunkte setzt, von Entertainment über Vielfalt bis zu Journalismus. Die Kampagne läuft bis ins kommende Jahr und wird in verschiedenen Flights mit einem zweistelligen Millionen-Euro-Bruttovolumen über alle Kanäle und Plattformen ausgespielt – auch Außenwerbung spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Ein wichtiger Bestandteil des Digital Hubs ist das digitale News- und General-Interest-Angebot RTL.de, das ab sofort ebenfalls im neuen RTL-Design erscheint und in RTL News umbenannt wird. Damit führt der Sender seine Ambitionen fort, sein journalistisches Angebot weiter zu etablieren und das auch nach außen zu kommunizieren.