Heike Fischer ist ab sofort bei Gewista den neu gegründeten Bereich „Shopping Center Advertising“ verantwortlich. Die neue Business Unit verwaltet Werbeflächen im Donau Zentrum und der Shopping City Süd, den beiden größten Shopping-Centern Österreichs.

Neben Konzernerfahrung in Österreich und Osteuropa sammelte Heike Fischer bereits jahrelange Erfahrung in der POS-Werbung durch die Etablierung von Aufzugswerbung in Einkaufszentren. Zudem ist die neue Shopping Center Advertising Managerin seit mehr als 10 Jahren erfolgreich mit einer eigenen Promotion-Agentur unterwegs. „Mit Heike Fischer haben wir eine Managerin gefunden, die sich in den Bereichen Marketing und Sales zu Hause fühlt. Sie ist genau die Richtige, wenn es darum geht, die neue Unit zu einer Erfolgsgeschichte zu machen“, kommentiert Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista. „Heike Fischer weiß ganz genau, wie die perfekte Präsentation von Marken in Einkaufszentren und damit die optimale Ansprache der Zielgruppen funktioniert.“

Potenzial für digitale City Lights

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und sehe großes Potenzial in der Vermarktung unserer brandneuen Digitalen City Lights“, sagt Heike Fischer. “ Zudem können wir unseren Kundinnen und Kunden durch die Erweiterung unseres Produktportfolios einen ganzheitlichen und reichweitenstarken 360-Grad-Markenauftritt anbieten.“ Die Customer Journey könne bereits mit einer gezielten Selektion der Werbeträger rund um die beiden Shopping Center starten. „Impactstarke Promotion-Aktivitäten verstärken die Interaktion zu den Kundinnen und Kunden und bringen die Zielgruppe direkt bis zum POS – mit dem Ziel, die Conversions in den Stores zu erhöhen und so am Ende alle glücklich zu machen.“

Beide Shopping-Center werden von Unibail-Rodamco-Westfield betrieben. Zusammen kommen sie auf 44 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich. Erst kürzlich startete Gewista eine Kampagne für Almdudler. Im Mediamix waren digitale City-Light-Flächen sowie Promotion- und Sampling-Aktivitäten.