14 Jahre lang war Thomas Plattner bei Goldbach Media in der Schweiz, zuletzt als Head of Sales. Seinen Einstieg hatte er im Jahr 2007 bei der damaligen IP Multimedia im Agency Management. Jetzt wechselt er zum Januar 2022 in den Online-Bereich und wird als Sales Director bei Goldbach Audience die gesamte Verkaufsverantwortung tragen.

In seiner neuen Position wird er sich um die Marktbearbeitung kümmern. Zudem wird er Mitglied Geschäftsleitung von Goldbach Audience. Stefan Wagner, Managing Director bei Goldbach Audience, freut sich über die Stellenbesetzung: „Mit Thomas Plattner übernimmt ein ausgewiesener Medien-Spezialist die Verkaufsleitung von Goldbach Audience. Dank seiner umfassenden Kompetenz wird es uns gelingen, die Kundenberatung weiter auszubauen.“

Nachfolge aus den eigenen Reihen

Die Nachfolge von Thomas Plattner bei Goldbach Media tritt René Wodrich an, der bisher dem Team Sales Intelligence vorstand. Er ist ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter und wird in seiner neuen Funktion für das gesamte Verkaufsteam von Goldbach Media verantwortlich sein. In seiner neuen Funktion wird er Teil der Geschäftsleitung von Goldbach Media.

Gabriel Blume, Sales Director bei Goldbach Media, kommentiert: „Mit Thomas Plattner zieht ein verdienter Mitarbeiter zu unserem Schwesterunternehmen Goldbach Audience weiter. Wir sind sehr stolz mit René Wodrich eine erfahrene und versierte Führungskraft in den eigenen Reihen zu haben, die ab Januar 2022 das Sales Team leiten wird.“