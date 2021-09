Standbyme LG packt Akkus in den Screen

Batteriebetriebene Screens sind keine Neuheit, aber LG zeigt zum ersten Mal eine vollintegrierte Lösung die optisch ansprechend ist. Auch wenn das Produkt erstmal als Lifestyle TV entwickelt wurde, sehen wir viel Potential für die Lösung auch im Digital Signage Markt. Kleinere Displays ergänzen immer häufiger Large Format Installationen.

Insbesondere im Retail ist der Bedarf nach mobilen Digital Signage Lösungen groß. Ob am Eingang zum Besucherzutrittsmanagement, zum Kunden Check-in / Impfcheck mit Mobiltelefon, für temporäre Laufwegänderungen / Wayguiding-Informationen oder einfach nur in der Highlightzone für Produktpromotion. Stromversorgung ist auf Verkehrsflächen immer eine Herausforderung da Bodentanksteckdosen meistens fehlen.

LG Standbyme ist selbstverständlich mit WebOS ausgestattet, zusätzliche Mediaplayer sind nicht notwendig. Der Screen kann in verschiedene Positionen ausgerichtet werden – ideal für Digital Signage. Der bisher ausschließlich in Korea erhältliche Lifestyle TV verfügt nur über eine Batterielaufzeit von 3h – aber da sollte doch in Zukunft eine Verdoppelung möglich sein.

Wir würden uns freuen wenn wieder mehr Innovationen im Displaymarkt entwickelt würden – verfügbare Auflösung, Helligkeit und Co sind bereits mehr als ausreichend. Es fehlt an innovativen Touchpointkonzepten jenseits von Screens, die die Installation und den Betrieb der Screens im Alltag berücksichtigen.