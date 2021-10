Maverick AV Solutions bietet ab sofort die neuen All-in-One-Geräte der Google Meet Series One an, die in Zusammenarbeit mit Avocor entwickelt wurden und Google-Workspace-Nutzern eine hochwertige und optisch ansprechende Videokommunikation ermöglichen. Mit der Produkteinführung von zwei neuen All-in-One-Collaborationboards – Series One Desk 27 und Board 65 – ermöglichen Google und Avocor die Zusammenarbeit von Einzelpersonen und Teams in Unternehmen, die ein umfassenderes und intensiveres Meeting-Erlebnis wünschen.

Diese beiden neuen Touch-fähigen Geräte, die bei Maverick AV Solutions und Tech Data erhältlich sind, erweitern die Google Meet Series One Hardware-Familie für die Millionen von täglichen Google Workspace-Nutzern und bieten eine effektive Möglichkeit der Zusammenarbeit für jeden Bereich, vom Desktop bis zum Konferenzraum.

Google Meet Series One Board 65 von Avocor

Das 65-Zoll Series One Board 65 kann an der Wand montiert oder auf einem dedizierten rollbaren Standfuß platziert werden und ist ideal für kleine, mittlere und Huddle-Räume.

Google Meet Series One Desk 27 von Avocor

Das All-in-One-Gerät Series One Desk 27 wurde für die Nutzung auf dem Schreibtisch entwickelt und kann durch die Integration mit der Jamboard-App auch als Schreibtischmonitor, Laptop-Dockingstation und digitales Whiteboard verwendet werden.

Simon Kitson, Collaboration Director bei Maverick AV Solutions, erklärt: „Sowohl Google Meet Series One Desk 27 als auch Board 65 von Avocor zeigen, wie effizient Zusammenarbeit sein kann. Beide sind so konzipiert, dass sie intuitiv und einfach zu bedienen sind. Ein einfaches Antippen genügt, um Google Meet zu starten, wodurch die Zeit, die bisher für die Konfiguration von Meetings aufgewendet wurde, entfällt. Indem sie jedem Teilnehmer eines Meetings die gleichen Möglichkeiten bieten, verbessern diese Displays die Möglichkeit, von überall aus zusammenzuarbeiten.“

Scott Hix, CEO, Avocor. „Durch die Zusammenarbeit mit Google Workspace und die Erweiterung der Google Meet Series One-Familie um Desk 27 und Board 65 sind wir nun in der Lage, allen Meeting-Teilnehmern die gleichen Voraussetzungen zu bieten – durch gemeinsam genutzte Geräte für Team-Meeting-Räume und ein persönliches Gerät für den eigenen Desktop – und damit die Möglichkeit, von überall aus zu sehen, zu hören und teilzunehmen. Unsere Partnerschaft mit Maverick AV Solutions erweitert den Zugang zu diesen revolutionären Lösungen in ganz Europa.“