LED und insbesondere MicroLED verändert die Digital Signage Branche in einem vorher nicht vorstellbaren Tempo. Erstmals seit 15 Jahren etabliert sich eine neue Visual Solution Technologie die Displays realistisch ersetzen kann. Auch wenn sicherlich typische 49, 55 oder 65“ Displays noch lange die Brot- und Butterlösung in der Digital Signage Branche sein wird, so kommen doch zunehmend DirectView basierte LED-Installationen zum Einsatz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nicht nur die Technologie unterscheidet sich, sondern insbesondere auch die Produktion. Während Displays Fabs analog zu Chipfabriken viele Milliarden USD kosten sind (Micro)LED Fabriken weitaus günstiger und viel kleiner. Unilumin zeigt mit der neuen Smart Manufactuing Base im südchineesischen Huizhou, das eine MicroLED Fabrik in einer schicken Büroarchitektur untergebracht werden kann, weit entfernt von den großen Produktionshallen früherer Tage.

Die neue Unilumin-Produktionsstätte mit einer Gesamtfläche von über 300.000 Quadratmetern umfasst zwei Phasen: Phase I, die bereits seit 2019 in Betrieb ist, und Phase II, die nun in Betrieb genommen wurde. Die Smart Manufacturing Base (Phase II) zählt branchenweit als weltweite Leuchtturmfabrik. Unilumin Group wird dort bei voller Auslastung Mini/MicroLED-Produkte und Dienstleistungen für die Töchter Unilumin, ROE und Lamp im Wert von mehr als 1 Milliarde USD pro Jahr produzieren.

Insbesondere MicroLED-Lösungen mit 0,9 und 0,7mm Pixelpitch sollen in der neuen Fabrik produziert werden und somit den weltweiten Nachfrageüberhang nach LED-Lösungen reduzieren.

Die viel günstigeren Produktionsanlagen von MicroLED ermöglichen den Markteintritt neuer Anbieter und eine Produktion näher an den Absatzmärkten. Stratacache baut zur Zeit eine eigene Produktionsstätte in den USA, Displaygigant Samsung errichtet Fabs u.a. in Vietnam unabhängig von China. Auch in Europa könnten demnächst Fabs entstehen, zur Zeit wird in Polen oder der Slowakei aus Zollgründen nur vorgefertigte Elemente assembliert.

MicroLED Made in Europe würde in den Trend nach regionalen Produkten passen. Wir werden sehen wer als erster in Europa produzieren wird. Wenn die Produktionsstätten so aussehen wie bei Unilumin, dann sind sie sicher herzlich willkommen.