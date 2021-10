Auf dem invidis Executive Lounge Event in der vergangenen Woche gab es neben Green Signage nur ein Thema: Engpässe. Sowohl Engpässe bei der Produktverfügbarkeit als auch Engpässe bei Personal und Diversität. Talentierte Mitarbeiter fehlen an allen Ecken und Enden.

Die Suche nach Entwicklern ist schon seit Jahren ein Problem, doch Techniker und Vertriebsmitarbeiter waren bis zu Beginn der Pandemie immer zu finden. Zur Zeit aber ist die Nachfrage nach talentierten Digital Signage-Experten extrem angewachsen. Die Engpässe scheinen besonders groß in der DACH-Region zu sein, aber auch in Skandinavien und Südeuropa fehlt es an gutem Personal.

Fehlende Mitarbeiter sind für jede Branche eine Herausforderung, aber in der durchschnittlich um 10 Prozent wachsenden Digital Signage-Branche ist Personalmangel eine Katastrophe – von Maßnahmen, die fehlende Diversität auszugleichen, ganz zu schweigen. Der Wettbewerb um die besten Talente wird auch 2022 eine wichtige Aufgabe auf der CEO-Agenda bleiben.