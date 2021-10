Dieses Jahr feiert das Unternehmen syscomtec Distribution 25-jähriges Jubliäum. Im Dezember 1996 gründeten Claus Lohse und Erich Müller das Unternehmen in Taufkirchen bei München. Ziel war der Import und Vertrieb von Hochtechnologie-Produkten. Es fing mit dem Verkauf von Lehrer-/Schülersystemen, Dokumentenkameras und der Betreuung der Sharp-Fachhändler in Bayern an. Im Laufe der Jahre entwickelte sich syscomtec zu einem Distributor für professionelle AV-Technologien über die DACH-Region hinaus.

Heute bietet syscomtec LED-Wände, Displays, Mediaplayer, Unified Communications- und Wireless-Audio-Systeme sowie Komplettlösungen für den Digital Signage-Markt. Dazu kommen High-Tech-Komponenten wie Wireless-, Glasfaser-, HDBaseT- und USB-Übertragungssysteme, Kreuzschienen und Schalter, Display-Port, HDMI- und Anschlusstechnik. Dabei sieht sich syscomtec vordergründig als lösungsorientierter Dienstleister, der seine Fachhandelspartner über den Verkauf hinaus betreut und ihn bei der Realisierung und Inbetriebnahme aktiv unterstützt.

Claus Lohse, Vorstand der syscomtec Distribution AG, erklärt „Die Philosophie und der Charakter eines Unternehmens sind immer ein Abbild der Personen, die dort wirken. Ehrlichkeit, Kompetenz und Nachhaltigkeit sind die Grundlagen der syscomtec Distribution AG, um langfristig Vertrauen zu schaffen. Das sind die Werte, die bereits seit 1996 den Umgang mit unseren Kunden bestimmen.“

Um den 25. Geburtstag zu gebührend zu feiern, lädt syscomtec Lieferanten, Mitarbeiter und Geschäftspartner am 28.10.2021 auf den Archehof Schlickenrieder in Otterfing bei München ein. Danke der Unterstützung einiger Hersteller wird es unter anderem eine große Verlosung geben. Anmeldungen sind auf der Website von syscomtec möglich.