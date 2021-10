OoH-Reichweiten ma Plakat wird zu ma Out of Home

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) hat die Studie ma Out of Home für das Jahr 2021 vorgestellt. Die Reichweiten-Analyse war vorher unter dem Namen ma plakat bekannt. Durch die Umbenennung der Gattung und der Analyse wird der stark zunehmenden Einbindung und Ausweisung digitaler Stellen Rechnung getragen.

„Die Umbenennung unserer Gattung und der erstmals veröffentlichten ma 2021 Out of Home ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Konvergenzwährung“, erläutert Georg Schotten, Vorstand Out of Home. „Mit der Integration von Digitalangeboten und deren Neuberechnung in kleinteilige Belegungseinheiten wird eine langjährige Forderung der Kunden und Agenturen erfüllt.“ Der neue Name stehe für diese Weiterentwicklung der Reichweitenstudie für die zunehmend digitaler werdende Außenwerbung in Deutschland. An der Einbindung weiterer digitaler Stellen werde intensiv gearbeitet.

In der ma Out of Home stehen Reichweitendaten für über 139.000 Großflächen, rund 95.000 City-Light-Poster, mehr als 16.000 Allgemeinstellen, mehr als 14.000 Ganzsäulen und mehr als 6.500 Mega-Light-Poster/City-Light-Boards zur Verfügung. Dazu zählen rund 1.800 digitale Roadside-Produkte, die in das bestehende System integriert sind.

Für diese ist es nun möglich, spezifische Spotreichweiten für kleinteilige Belegungseinheiten auf digitalen Roadside-Produkten auszuwerten. Dafür werden unter anderem in der Modellierung exakte Kontaktdauern für die Probanden bestimmt. Dies ermögliche die Berechnung von Werbemittelkontakten von einzelnen Spots – „ein goßer Schritt Richtung Dynamisierung“, wie Georg Schotten betont.