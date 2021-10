ÖBB Werbung verstärkt sein Verkaufsteam mit Michael Vokurka. Der Wiener kommt aus dem Print-Bereich. Er startete seine Karriere beim Jugendmagazin „Rennbahn Express“, bevor er die Anzeigenleitung bei tv-media und e-media übernahm, weitere Stationen in der heimischen Printlandschaft waren trend und profil. Insgesamt bringt Michael Vokurka mehr als 30 Jahre Vertriebserfahrung in der heimischen Medienbranche mit zu ÖBB Werbung.

Mit Michael Vokurka stößt ein gestandener Vertriebsprofi zum erfolgreichen Verkaufsteam der ÖBB Werbung. 1993 startete er seine Karriere beim Jugendmagazin „Rennbahn Express“ bevor er die Anzeigenleitung bei tv-media und e-media übernahm, weitere Stationen in der heimischen Printlandschaft waren trend und profil. Insgesamt bringt der sympathische Wiener mehr als 30 Jahre Vertriebserfahrung in der heimischen Medienbranche mit in das Team der ÖBB Werbung.

Von Print zu OoH

Der Sprung von Printmagazinen in die Außenwerbung eröffnet ihm sowie seinen Kundinnen und Kunden die zahlreichen Möglichkeiten von Out-of-Home-Werbung: „Die ÖBB Werbung ist mit ihren umfangreichen Möglichkeiten der Außenwerbung ein idealer Partner für die werbende Wirtschaft. Von Bahnhofswerbung, Verkehrsmittelwerbung bis hin zu Bewegtbild im DooH kann ich das optimale Produkt für meine Kunden anbieten. Mit diesem Portfolio macht Kundenberatung richtig Spaß“, freut sich Michael Vokurka auf zukünftige Aufgaben.