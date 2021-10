Vince Schuster wird neuer Commercial Vice President, Professional Displays North America, bei PPDS. Mit mehr als 25 Jahren AV-Erfahrung bringt er für PPDS „unschätzbare zusätzliche Branchenkenntnisse und -erfahrungen in das PPDS-Team in Nordamerika wie auch in das globale Unternehmen ein“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Vince Schuster ist ein Avixa-zertifizierter Technologiespezialist und hat umfangreiche Kenntnisse als Vertriebs- und Unternehmensleiter gesammelt. Seine bisherigen beruflichen Stationen umfassen Panasonic, Planar Systems, Prysm und Mediastar Systems. PPDS betont seine Erfolgsbilanz bei der Steigerung von Umsatz, Gewinn und nachhaltigem Wachstum bei einigen der weltweit einflussreichsten AV/IT-Organisationen, die sich auf Digital Signage und visuelle Display-Technologien spezialisiert haben.

Rasche Expansion in Nordamerika

Der neue VP ist im Großraum Washington DC ansässig und berichtet an PPDS-Geschäftsführer Chris Colpaert. Unter seine Aufgaben fallen das Tagesgeschäft sowie die rasche Expansion des Unternehmens und die Erhöhung des Marktanteils.

Chris Colpaert sagt: „Ich freue mich sehr, Vince im PPDS-Team willkommen zu heißen. Vince ist eine natürliche Führungspersönlichkeit, und seine Kenntnisse und Erfahrungen in der AV-Branche sind unübertroffen. Nordamerika ist ein wichtiger und wachsender Markt für PPDS, und wir sehen mit unserem sich ständig weiterentwickelnden Portfolio an Display-Lösungen sehr gute Möglichkeiten für die Zukunft.“

Zu seiner Ernennung sagt Vince Schuster: „Ich bin seit mehr als 25 Jahren in dieser Branche tätig und kann offen sagen, dass ich noch nie so aufgeregt und enthusiastisch über die Möglichkeiten war, die mit PPDS vor mir liegen. Das Portfolio von PPDS schlägt in Nordamerika große Wellen und zwingt andere, wohl etabliertere Wettbewerber, ihre Geschäftspraktiken zu überdenken.“