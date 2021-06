PPDS hat in den vergangenen zwei Jahren einen Lauf, von einem Displayanbieter der zweiten Reihe ist die Philips-Marke in die Top-Liga aufgestiegen. Aus den Top 3 (Samsung, LG und Sharp/NEC) sind nun die Top 4 in Europa geworden. PPDS hat Sharp/NEC auf Platz vier verdrängt und greift nun den Vize-Marktführer LG Electronics an.

„PPDS verfügt nun über ein breites LCD-Lösungsangebot. Auch bei LED haben wir aufgeholt. Vor 12 Monaten hatten wir noch keine eigene LED im Angebot. Jetzt sind es schon drei Produktfamilien, die vierte Serie kommt bis Ende des Jahres. Und da wir die Entwicklung ins eigene Haus geholt haben besitzen wir jetzt auch die Technologie.“

Neben LED sieht Frank Recape insbesondere im Commercial TV Marktsegment großes Potential. „Nach Samsung und LG sind wir jetzt der dritte Anbieter der Commercial TV anbietet. Wir sehen ein riesiges Wachstum im Commercial TV-Markt. In den USA werden Commercial TV die Stückzahlen von professionellen Displays in Kürze überholen“.

Commercial TV entwickelt sich zur neuen Einstiegsklasse für Digital Signage, auch wenn die Geräte eher „aufgepimpten TV-Geräten“ entsprechen. Die mit 200-300 Candela recht leuchtschwachen Consumer Panel ausgestatten Commercial Displays sind eigentlich keine ernsthafte Alternative zu professionellen Displays. Doch die Display-Anbieter zielen auf kleine Restaurants, Mode-Boutiquen und andere inhabergeführte Einzelhändler mit kleinem Geldbeutel, die bisher einen TV bei Media Markt gekauft haben und in ihr Geschäft gehangen haben.

PPDS erhofft sich von Commercial TV auch eine große Nachfrage im Unternehmenseinsatz. Große Formate wie 65“/75“ sind im TV-Bereich sehr billig im Vergleich zu professionellen Displays. „Unsere Commercial TV haben alle Chromecast integriert. Seit der Pandemie will darauf keiner mehr verzichten, auch nicht im Office-Umfeld“. Franck Racape erhofft sich damit eine hohe Nachfrage für Meetingräume, wo Displays in der Regel nicht 16/5 laufen.

Auch im Interaktiv-Markt sieht sich PPDS gut aufgestellt. Die Nachfrage im Education-Markt wird jetzt nach der Pandemie anziehen, insbesondere auch in Deutschland. PPDS biete nun auch einen Online-Konfigurator auf der Website der Partnern die Wahl der passenden Philips Digital Signage Lösungen vereinfachen soll.

Zur aktuellen Engpässen bei der Produktverfügbarkeit sieht Franck Racape PPDS in einer ähnlichen Situation wie die anderen großen Marktbegleiter. „Für kleiner Displayanbieter ohne eigener Fertigung wird es in den kommenden Monaten sehr schwierig.“ Aufgrund der großen Nachfrage nach Displays (Monitore, TVs und auch professionelle Displays) haben LG und Samsung haben das Ende der eigenen LCD-Fertigung verschoben. Sharp/NEC hat über die Mutter Foxconn Zugang zu LCD Panels. Der Wettbewerber wird härter, auch wenn der Preisverfall erstmal gestoppt ist. „Wir sind sehr zuversichtlich was unsere mittel- und langfristige Marktposition angeht“, so Franck Racape im invidis Gespräch.