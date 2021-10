Um sein DACH-Team zu verstärken, ist PPDS auf der Suche nach einem Key Account Manager für Philips Digital Signage-Displays in Bayern & Österreich (m/w/d – Home Based). Die Position umfasst die Verantwortlichkeit für die Ergebnisse und Wachstumsziele der professionellen Philips Display-Lösungen bei Second-Tier-Kunden (IT-/AV- Systemintegratoren) in Süddeutschland (Region Bayern) und Österreich. Das Produktportfolio umfasst Digital Signage-Produkte und LED-Displays der Marke Philips. Der Key Account Manager berichtet an den Business Director Philips Professional Displays Solutions DACH und arbeitet auf Reisen zu Kunden am Tele-Arbeitsplatz und im Homeoffice. Die deutsche Geschäftsstelle befindet sich in Hamburg.

Aufgabenbereich:

Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Großkunden, um die Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit mit diesen

Accounts zu maximieren (bestehende + neue Händler/Systemintegratoren) Verantwortlich für Umsatz, Gewinnspanne, Share-of-Wallet und Wachstum bei zugewiesenen Accounts

Aufbau produktiver, professioneller Beziehungen zu den wichtigsten Mitarbeitern der zugewiesenen Accounts

Koordinierung der Einbeziehung von PPDS-Abteilungen, einschließlich technischer Kundenbetreuung, Service und

Marketing, um die Account-Leistung und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen Proaktive Bewertung, Klärung und Validierung der Kundenbedürfnisse auf kontinuierlicher Basis

Aufbau eines umfassenden Verständnisses der Kunden und Festlegung von Account-Strategien, die profitables

Wachstum fördern Proaktive Leitung einer gemeinsamen Account-Planung, die gemeinsame Leistungsziele, Finanzziele und wichtige

Meilensteine entwickelt Die Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Account-Pläne operativ managen

Die lokalen Marketingaktivitäten mit den Großkunden abstimmen und Ausrichtung des PPDS-Marketing auf die

Endkunden Effektive Zusammenarbeit mit Partnern, Verbänden und Stakeholdern innerhalb des Ökosystems (Software-,

Hardware- und Lösungspartner) Monatliche Umsatzprognosen und Opportunity-/Projekt-Reporting

Enge Zusammenarbeit mit dem Channel Manager Vertrieb und den Peer Sales Managern in Deutschland/Österreich

Vertretung von PPDS auf Messen, Konferenzen und Veranstaltungen

Systematische Analyse von Verkaufsergebnissen, Kunden, Wettbewerb, Produkten und Markttrends, um

Verbesserungsvorschläge zu machen Sicherstellen, dass alle erforderlichen Vertriebsinformationen dokumentiert und gepflegt werden (salesforce.com)

Erwünschte Qualifikationen und Fähigkeiten:

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im B2B-Vertrieb und Projektgeschäft, vorzugsweise in der AV-/Digital

Signage-Branche Erfahrung in der Verkaufsförderung bei Großkunden

Erfahrung in der Account-Planung und der Festlegung von Zielen

Stark in der Umsetzung

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten / fließend in Deutsch und Englisch

Lösungsvertrieb und Verhandlungsgeschick

Unternehmerische, zielorientierte, ergebnisorientierte und ehrgeizige Denkweise

Lösungsorientiert, pragmatisch, praxisorientiert

Starker Networker und Entwickler langfristiger Beziehungen

Ein echter Teamplayer

Zuverlässig und ehrlich

Analytisch

Know-how über Ausschreibungsverfahren

Flexible Reisebereitschaft bis zu 75 %

Was wir Ihnen bieten:

Eine unternehmerische Position als Key Account Manager (Verwaltung wichtiger Händler in der Region) für einen der

weltweit größten Display-Hersteller in einem wachsenden Umfeld Eine Position mit hohem geschäftlichen Einfluss und hoher Autonomie, um die Bekanntheit der Marke Philips weiter

auszubauen und unseren Marktanteil in Deutschland und Österreich zu vergrößern Mitarbeit in einem Team mit ausgeprägtem Teamgeist in einem internationalen Arbeitsumfeld

Enge Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen und der Hauptgeschäftsstelle in Amsterdam

Möglichkeit, umfassende Fähigkeiten, Kenntnisse und Netzwerke weiter zu entwickeln und zu stärken

Wettbewerbsfähiges Gehaltspaket und Sonderleistungen für bevorzugte Qualifikationen

Bei Interesse wenden Sie sich an Sandra Lintel (Corporate Recruiter) unter info@careersattpvision.com und fügen Sie Ihrer Bewerbung einen englischen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben bei. Oder bewerben Sie sich direkt über die Website.