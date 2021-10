Aufbauend auf seiner Bildungsinitiative Programmatic University (Programmatic U) hat sich Broadsign mit DOOHX, einer Online-Lernplattform für DooH, zusammengetan, um ein neues Programmatic-DooH-Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für Programmatic DooH zu starten. Das Programm das von Broadsign gesponsert wird, richtet sich an Werbetreibende, Media-Agenturen und Netzwerkbetreiber. Es bietet Lerntracks zum Selbststudium, das auf einem detaillierten Lehrplan mit Videovorträgen, Übersichten und Quizfragen basiert und das über die sich schnell entwickelnde Welt von Programmatic und DooH im Allgemeinen aufklären soll.

Erste Einheit bereits online

Der erste Track, pDOOH 101 ist bereits verfügbar. Er ist in zehn Module unterteilt, die jeweils aus bis zu vier separaten Abschnitten bestehen. Jedes Modul beginnt mit einem Überblick, gefolgt von einer Reihe von Schulungsvideos, und schließt mit einer inhaltlichen Überprüfung und Bewertung ab.

Teilnehmer, die jedes Modul absolviert und bestanden haben, erhalten zusätzliche Unterstützung und Ressourcen über den Slack-Kanal von DOOHX, der exklusiven Zugang zu FAQs, Fragen und Antworten, Community-Diskussionsforen und Einblicke von DOOH-Experten aus der Praxis in Form von Blogbeiträgen und Podcasts bietet. Sie erhalten außerdem ein Abschlusszertifikat – ein digitales Badge, das sie auf sozialen Plattformen verwenden können – und ein grundlegendes Verständnis für die Grundlagen von Programmatic DooH.

Themenfelder von pDOOH 101 Wie Programmatic DooH funktioniert und die dazugehörige Terminologie

Wichtige Programmatic-DooH-Akteure, Herausforderungen und Chancen

Arten von Kampagnen und Planung

Kreative Umsetzungen

Targeting, Triggering und Datenstrategien

Beste Kauf- und Verkaufspraktiken

Zusätzlich plant DOOHX im Laufe des Jahres ein DOOH 101-Zertifizierungsprogramm für Digitalvermarkter und Netzwerkbetreibern mit Vorkenntnissen im programmatischen Handel, die ihr Fachwissen auf DooH erweitern möchten. Weitere Kurse und Zertifizierungen, die tiefer in fortgeschrittene DooH-Kontexte eintauchen, sind derzeit in der Entwicklung und werden voraussichtlich 2022 eingeführt.

Werkzeuge für leistungsfähiges Medium

Brooke Ermogenis, Head of Insight bei DOOHX, ergänzt: „In Zusammenarbeit mit Broadsign haben wir unsere DOOH- und pDOOH 101-Kurse so konzipiert, dass sie für eine Reihe von Branchenakteuren geeignet sind – von Out-of-Home-Fachleuten, die den wachsenden Bedarf an Weiterbildung in Sachen Programmatic DooH erkennen, bis hin zu Marken, Agenturen und Publishern, die ihr pDOOH-Angebot verbessern wollen.“

„Das Interesse der Werbetreibenden an DooH steigt, vor allem, weil die Zukunft des Third-Party-Targetings in der Schwebe ist und die programmatische Umstellung von DooH rasch voranschreitet. Dennoch haben Barrieren, die größtenteils lerntechnischer Natur sind, die Werbebranche daran gehindert, das volle Potenzial des Mediums auszuschöpfen“, erläutert Edith Gagne, Vice President Programmatic Success bei Broadsign. „Mit Initiativen wie Programmatic U und DOOHX arbeiten wir daran, Fachleuten alle Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ein leistungsfähiges Medium zu verstehen und optimal zu nutzen, und um die Rolle von DooH im größeren Ökosystem der digitalen Werbung zu stärken.“